Kære Enhedslisten-vælgere, velkommen til den virkelige verden. Det har været en lang rejse baglæns gennem Narnia-klædeskabet fra fantasiens til virkelighedens verden, men nu begynder det at ligne noget.

B.T. kan nemlig på baggrund af en meningsmåling fra YouGov fortælle, at det efterhånden er ganske vanskeligt at finde Enhedslisten-vælgere, der mener, at Danmark bør melde sig ud af NATO.

Nu mangler vi bare, at Enhedslistens vælgere også får hevet selv partiet med ud.

I slipstrømmen af Putins militærkonvoj på vej mod Ukraine fulgte naturligt nok debatten om Enhedslistens historiske afstandtagen til NATO og Danmarks medlemskab af forsvarsalliancen.

Medlem af partiets hovedbestyrelse Mikael Hertoft og folketingsmedlem Christian Juhl gjorde sig begge på forskellig vis til talspersoner for, at Ukraine og Vesten selv er medskyldig i Putins aggression og dermed bærer et delvist ansvar for den nuværende krig.

I Enhedslistens principprogram står da også som bekendt at læse, at man »arbejder for dansk udmeldelse af NATO«. Og faktisk også for, »at det danske militær nedlægges«.

Med de ændrede geopolitiske forhold bekendtgjorde partitoppen på Christiansborg imidlertid ganske belejligt, at det ikke giver mening at melde Danmark ud af NATO »i nuværende situation«. Et argument på linje med, at det er en dum idé at afmelde brandforsikringen, mens huset står i flammer.

Hvis man har været i tvivl om Enhedslistens linje, er det således til at forstå.

Nu er al tvivl om emnet imidlertid fejet af banen. Men desværre på en måde, så man må være i tvivl om, hvorvidt fornuften stadigvæk råder i Enhedslisten, hvis den da nogensinde har gjort det.

Søndag vedtog partiets hovedbestyrelse nemlig enstemmigt, at man fortsat vil arbejde på at få Danmark ud af NATO.

Strategien med »at lukke øjnene, tænke på Trotskij og afsynge ‘Kringsatt av fjender’«, som Enhedslistens forsvarsstrategi rammende blev formuleret af journalist og forfatter Sune Gylling Næbelø i Politiken, synes derfor fortsat at være vejen frem og det rette modsvar til Putins krig for dem, der sætter retningen hos de rød-grønne.

Men altså tilsyneladende ikke for partiets vælgere, hvilket trods alt giver håb for fremtiden.

I en undersøgelse blandt 1.248 danskere lykkedes det analysebureauet at finde 76 Enhedslisten-vælgere. Af de 76 mente kun én enkelt direkte adspurgt, at Danmark bør bryde med NATO.

Enhedslisten har et så voldsomt spaltet forhold til egne vælgere, at det skriger til himlen.