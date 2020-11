Corona har kastet Danmark og resten af verden ud i en historisk krise.

Vi er underlagt restriktioner, vi for et år siden ikke havde troet mulige, og samfundet lider både menneskeligt og økonomisk.

I de seneste dage har vi alle bevidnet, hvordan regeringen har beordret minkavlere til at aflive alle deres dyr – men uden at have styr på lovligheden i den instruks.

I en krise som den nuværende er det vigtigere end længe, at vi har de fornuftige principper, vi bygger vores samfundsmodel på, og det er også vigtigere end længe, at vi overholder de principper.

Et af de principper er, at vi er en retsstat, hvor ingen må handle ud over, hvad der er lovligt. Heller ikke nationens magtinstitutioner.

Derfor er minksagen også blevet en voldsom skandale for regeringen.

Det er uværdigt at se, hvordan statsminister Mette Frederiksen sparker problemet ned til sin fødevareminister, og det er uværdigt at se, hvordan denne minister vrider sig under et samråd som det, der blev gennemført onsdag.

Mogens Jensen sad og fedtede rundt i teknikaliteter, som hvorvidt der i myndighedernes brev til minkavlerne var tale om et 'påbud' eller en 'opfordring' til aflivning af besætningerne. »Der afventer jeg redegørelsen, og at der foretages en juridisk vurdering af, om det er et 'påbud' eller en 'opfordring',« udtalte Mogens Jensen.

Jamen, hvor er det dog uværdigt.

Det har været uværdigt at se statsminister Mette Frederiksen nægte at svare på, om hun har rådført sig med sin departementschef om de juridiske implikationer af instruksen til landets minkavlere, og det er uværdigt at se sundhedsminister Magnus Heunicke nægte at svare på Venstres politiske ordfører, Sophie Løhdes, spørgsmål, om hvorvidt han bad sit juridiske embedsværk om at undersøge, om der var lovgrundlag for at beordre aflivning af raske mink.

Flere fremfører i disse dage det synspunkt, at der i den nuværende situation ikke er tid til at vente på, at der bliver indført den lovgivning, der gør nedslagtning af alle danske mink legal. Og det har da også været blandt fødevareminister Mogens Jensens (skiftende) forklaringer forud for tirsdagens samråd om den »regeringsbeslutning«, der var tale om.

Til det er der blot at sige, at det er man nødt til. Ellers løber magten tydeligvis løbsk.

For det første har myndighederne længe været advaret om virusmutationer blandt mink samt muligheden for smitte fra mink til mennesker, så enten har man allerede sovet voldsomt over sig, eller også har der været masser af tid til at få lovgivningen på plads.

I forbindelse med den såkaldte »nedlukning« af Danmark tilbage i marts viste Folketinget sig rede og hurtige til at tage meget gennemgribende beslutninger.

Det er muligt, at det vitterligt er helt afgørende for folkesundheden, at alle mink bliver slået ned, og så må man nødvendigvis gøre det.

Men det skal under alle omstændigheder foregå i overensstemmelse med retsstatens principper – alt andet er uværdigt.