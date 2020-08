Vi er efterhånden vant til, at statsminister Mette Frederiksen under coronakrisen giver den som vores alle sammens bekymrede mor, der med hovedet på skrå lover os tryghed, hvis vi ellers gør, som der bliver sagt.

Tak, Mor.

Forleden var transportminister Benny Engelbrecht 'stolt' af danskerne, fordi vi som påbudt ifører os de ubekvemme mundbind i den offentlige transport.

»Jeg er meget stolt af de mange passagerer, som fuldstændig har taget kravet til sig og benytter sig af mundbind med den allerstørste naturlighed,« udtalte han ligefrem.

Tak, Far.

Vi kan regne med både ris og ros fra vores 'forældre' i regeringen. Løftede pegefingre og klap på skulderen efter fortjeneste.

Nu viser det sig, at sundhedsmyndighederne har udeladt et essentielt råd i bekæmpelsen af udbredelsen af virus: vigtigheden af udluftning.

Ifølge Thorkild I.A. Sørensen, professor i epidemiologi ved Københavns Universitet, er det et afgørende råd, og derfor er det bekymrende, at myndighederne ikke informerer om det. Sat på spidsen betyder det nemlig, at unødvendig mange danskere bliver smittet med corona.

Hos Sundhedsstyrelsen er man godt nok udmærket klar over vigtigheden af rådet, men har alligevel fravalgt at have det med i vejledninger og oplysningskampagner.

Det skyldes blandt andet, at man hos styrelsen ikke mener, danskerne kan forholde sig til for mange ting på samme tid.

Man har altså vurderet, at befolkningen maksimalt kan efterleve de fem råd, vi alle efterhånden kan lire af i søvne: Vask hænder og brug sprit, host og nys i ærmet, gør grundigt rent, hold afstand og undgå håndtryk og kram.

Et sjette råd om regelmæssig udluftning tiltror man os ikke evnen til også at kunne håndtere, uden at vi bryder helt sammen.

Den konstituerede centerchef for Evidens, Uddannelse og Beredskab i Sundhedsstyrelsen har uddybet over for Politiken:

»Jeg kan være bekymret for, at hvis vi lægger for meget vægt på råd om udluftning, så vil folk stoppe med at holde afstand eller vaske hænder, som stadig er de primære råd.«

Tak for omsorgen, men også pænt nej tak.

Trods massevis af ulogiske regler og påbud fra myndighederne, skiftende teststrategier og andet slør i håndteringen af coronakrisen opfører langt de fleste danskere sig både fornuftigt og ansvarligt i forhold til smitte.

Alligevel skal vi gang på gang finde os i at blive forsøgt 'opdraget' og talt ned til på ulidelig vis.

Vi har for længst bevist, at vi håndterer krisen som voksne mennesker. Hvor ville det dog være herligt, hvis regeringen og myndighederne på et tidspunkt også ville begynde at behandle os som sådan.