Langt de fleste danskere forsøger i denne corona-tid at opføre sig ‘rigtigt’. Vi holder afstand og forsøger at huske at hoste i egne ærmer for at undgå smitte andre. Vi begrænser af samme årsag vores sociale kontakt til venner, familie og kollegaer. Vi forsøger at bekæmpe lysten til at hamstre for meget toiletpapir og dåsemad.

Vi gør det så godt, som vi kan.

Heldigvis har vores allesammens opførsel begrænset udbredelsen af coronavirus så effektivt, at Mette Frederiksen har kunnet tillade en nølende og forsigtig genåbning af samfundet.

Fulgt af en formaning om, at hvis vi slækker på disciplinen, så kan der komme nye påbud, indgreb og regler, vi skal følge.

En række spørgsmål trænger sig imidlertid på, som de gør for den irriterende Spørge-Jørgen i børnesangen af samme navn:

Vi må højst forsamles 10 personer af gangen, men skal vi da stadigvæk holde to meters afstand? Og hvis vi skal, hvorfor må vi så ikke være 12? Eller 15?

Vi fik at vide, at vi ikke måtte holde påskefrokost, men måtte vi gerne have gjort det, hvis vi kun blev 10 eller færre?

Hvad skal der til, før 6.-9. klasserne kan komme tilbage i skolen? Er det kun, fordi der ikke er plads til dem på grund af retningslinjerne for de mindste skolebørn, at de ikke må komme tilbage nu? Og hvis det er tilfældet, hvad er så forandret efter sommerferien? Bygger vi nye og større skoler i mellemtiden?

Hvorfor, hvorfor dit og hvorfor dat? Som Spørge-Jørgen ville udtrykke det.

I den seneste uge har en række kommunikationsmæssige svipsere ovenikøbet bidraget til at skabe uklarhed over, hvordan vi skal opføre os.

Kåre Mølbak, faglig direktør for Statens Serum Institut, forberedte i et interview lige efter påske danskerne på, at vi skulle regne med social afstand i mindst et år endnu.

»Det betyder, at vi ikke behøver at stimle sammen til fredagsmorgenmad på arbejdspladsen, og det betyder også, at vi skal holde igen med håndtryk, kram og kindkys,« lød det fra Mølbak.

På et pressemøde ikke længe efter slog Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostøm, imidlertid gækken løs:

“Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener, og selvfølgelig skal man dyrke sex også som single i en tid med corona. Som med enhver anden kontakt mellem mennesker er der en smitterisiko. Men selvfølgelig skal man kunne have sex,« sagde Brostrøm.

Hvorfor må en single helst ikke give hånd til en ven eller kramme en bekendt - men gerne dyrke sex med en fremmed, vedkommende lige har mødt på Tinder?

Tirsdag bekendtgjorde Sundheds- og Ældreministeriet, at der frem til september er forbud mod forsamlinger på over 500 personer. Det blev af TV 2 oversat til, at NU måtte danskerne snart stimle sammen igen, og flere nåede at se en sommer med koncerter, byfester og sommerhøjskoler for sig, inden det blev klart, at beskeden ikke skulle forstås på dén måde - men blot som en total opgivelse af alle arrangementer med over 500 personer.

Måtte man så forsamles 400 mennesker i juni? Det kunne man ikke udlede. Total forvirring.

Det er på tide, at de forskellige myndigheder stopper med at modsige hinanden men i stedet svarer klart og tydeligt på de mange konkrete spørgsmål.

Uklare beskeder giver corona let spil, fordi det bliver umuligt at gøre det 'rigtige', og vi derfor begynder at vende tilbage til gamle vaner.

I børnesangen om Spørge-Jørgen bliver han på grund af sine mange irriterende spørgsmål smidt i seng med en endefuld og uden pandekager i maven.

Men trods alt hellere dét end med corona.