Danskerne har opført sig fornuftigt, overholdt de fleste krav og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og har med omtanke og ansvar derfor længe kunnet holde smitten i forbindelse med corona på et lavt niveau.

Det har betydet, at Folketingets partier har forhandlet sig frem til mere og mere genåbning, hvilket er glædeligt for vores samfund som helhed og nok også for den enkelte, der vil opleve at få mere af det normale liv tilbage.

Vi har allerede haft mulighed for at få klippet lokkerne hos en rigtig frisør, og om lidt må vi sågar nyde en fadøl. Det begynder at ligne noget!

Alligevel er der mange steder med indendørs servering, der ikke vil blive åbnet hurtigt op, selvom muligheden er der.

Fastfoodkæderne McDonald's og Sunset Boulevard har begge meldt ud, at de ikke genåbner for indendørs servering på onsdag.

Lars Kjøller Mejlgaard, kommerciel direktør i Rekom Group, oplyser til B.T., at kun én af gruppens 36 barer i hovedstaden åbner.

Årsagen til, at mange steder tøver med at åbne, er kravet om, at man som kunde skal foretage en reservation mindst en halv time inden ankomst, som det fremgår af Erhvervsministeriets retningslinjer forud for genåbning på onsdag.

Hos brancheorganisationen HORESTA er man naturligt nok skeptisk over for det benspænd, den halve times forudbestilling reelt er.

»Jeg hader at bruge udtrykket 'umuligt', men vi har mange fastfoodkoncepter som McDonald's, Espresso House, barer og værtshuse og cafeer, hvor man ikke er vant til at reservere bord,« udtalte administrerende direktør hos HORESTA Katia Østergaard i weekenden til B.T.

Med en regel som denne vil alle spontane besøg reelt være umulige – og det er i høj grad den slags besøg, de nævnte steder lever af.

Erhvervsminister Simon Kollerup har allerede kommenteret kritikken:

»Jeg forstår godt, at det kan være bøvlet og irriterende, men det er forudsætningen for, at vi kan åbne så meget af samfundet og dansk erhvervsliv, som vi gør nu.«

Men er det nu også det? Det er fair nok at kræve, at der ikke mases flere sammen indendørs, end der er plads til, men det er svært at se det sundhedsfaglige belæg for, at coronavirus skulle smitte mere aggressivt, hvis der ikke er bestilt bord en halv time tidligere.

Der vil nu opstå situationer, hvor sultne eller kaffetørstige mennesker på strøgtur måske ikke kan gå ind på en halvtom café og sætte sig, før de har bestilt bord og vandret rundt om blokken i en halv time.

Mon der er mange, der gider det? Og hvad skal det overhovedet nytte?

Kravet er et godt eksempel på, hvordan man med en uforklarlig og ulogisk regel kan bremse op for en vedtaget genåbning.

Indførelsen af den slags regler giver muligvis myndighederne en følelse af kontrol, men hos almindelige mennesker – og specielt de virksomheder, der kommer i klemme – er følelsen ren afmagt.