Den 31. august 2021 slog B.T. dørene op til en ny Aalborg-redaktion. Det skete i tæppehandlerens gamle lokaler på Vesterbro, der nu er forvandlet til en journalistisk legeplads.

En rigtig spændende legeplads, for der er masser at skrive om i Aalborg. Det er en by i rivende udvikling med masser af gode historier.

De seneste måneder har vi foruden at følge det daglige nyhedsbilleder fortalt mange personhistorier om interessante aalborgensere. Og så har vi brugt kræfter på de tungere historier.

Det gælder eksempelvis historierne om Aalborg Kommunes ture til Cannes. Siden 2015 har kommunen brugt mere end halvanden million kroner på at deltage og gøre opmærksom på sig selv ved den store ejendoms- og investormesse MIPIM. Pengene blev blandt andet brugt på et tungt deltagergebyr, konsulentbistand, flybilletter, egen suite til møder og annoncering.

Vi har skrevet om indlogering til skyhøje priser og om, at det faktisk aldrig er lykkedes kommunen at hive en krone hjem fra udenlandske investorer.

Vi har også skrevet en del artikler om de såkaldte udbygningsaftaler, hvor Aalborg Kommune har fået entreprenører til at betale for anlægsarbejde, som ellers burde være betalt af kommunen til gengæld for ekstra rettigheder til at bygge. Aftaler, som siden har fået alvorlig kritik i en advokatundersøgelse og endte med at føre til hjemsendelse af to direktører.

Der var historien om Frank Jensen, som har fået en særlig flexboligtilladelse til en lejlighed i centrum af Aalborg, selvom det er stik mod hensigten med ordningen. Den er nemlig tiltænkt yderkommuner, randområder og ejendomme i ikke-attraktive nabolag, der risikerer at dø hen.

I november skrev vi om et tæt forhold mellem ishockeyklubben Aalborg Pirates og det kommunalt ejede Aalborg Havn. Det er ikke tilladt for kommuner at eje og sponsorere professionelle sportshold, men Aalborg Pirates har siden 2015 modtaget millioner af kommunale midler – alt sammen via kreative genveje, der ifølge flere eksperter er på kant med loven.

Og ovennævnte historier er bare et udpluk.

Vi har fået mange positive tilkendegivelser fra jer borgere. Adskillige har fortalt os, at det har været tiltrængt med nyt blod i mediebilledet i Aalborg – tak for de tilkendegivelser.



Aalborgs indbyggere har også leveret virkelig mange gode tips og ideer til sager, vi burde kigge på. Flere af de tips er baggrunden for nogle af de historier, der er nævnt i denne leder.

Vi siger tusind tak for den varme velkomst her i Nordjyllands hovedstad. Vi lover at fortsætte med de gode og de kritiske historier i 2022.

Godt nytår!