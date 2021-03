Det er en velkendt sag, at boligmarkedet i de største byer er en jungle.

De færreste er næppe klar over, at det også er det rene wild west, når det kommer til at stoppe de mest skruppelløse svindlere. Masser af unge mennesker betaler i dag store indskud for at flytte ind i overbetalte værelser for senere at opdage, at deres tusinder af kroner forsvinder ned i lommerne på deres udlejer.

B.T. fortalte søndag om udlejeren Morten D., der snyder de unge, så vandet driver. B.T. kender naturligvis det fulde navn på udlejeren, men da han 'blot' udnytter lejeloven til det yderste, har vi foreløbig valgt at holde ham anonym. Men der er grund til at advare mod hans plat og ikke mindst lovgivningen, der giver ham mulighed for at snyde de unge studerende.

Lovgivningen bør ændres med det samme, for det er helt urimeligt, at en udlejer med en slags lejekarrusel kan beholde alle lejernes penge.

Morten D. udlejer værelser i den herskabslejlighed på Frederiksberg, som han selv lejer af Ejendomsselskabet Heimstaden. Lejerne, der ofte er studerende fra udlandet, betaler mellem 30.000 og 40.000 kroner i indskud for overhovedet at flytte ind. Det indskud skal de have tilbage, når de flytter. Det sker sjældent – som regel aldrig.

Anja Bruus har siden 2018 ventet på sine penge – 38.000 kroner – men har næsten opgivet at få dem retur. Natalia Torres de Bello fra Colombia og Mathias Wiedemann fra Tyskland venter lige nu på at få deres 33.000 kroner tilbage.

Udlejerens taktik er simpel, men effektiv. Han holder dem konstant hen med skriverier. Han skriver aldrig, at han ikke vil betale pengene tilbage. Aldrig. Tværtimod forsikrer han lejerne om, at de nok skal få deres penge på et eller andet tidspunkt, men af mange forskellige grunde – bl.a. covid-19 – er det ikke muligt lige nu.

Pengene kommer aldrig.

Morten D. har tidligere erklæret sig insolvent, alligevel kan han fortsætte med at leje små værelser ud til desperate unge studerende og beholde deres indskud.

Der er intet i boligloven, der forhindrer ham i at fortsætte. Han kan ikke sættes ud af den lejlighed, han lejer. Han betaler nemlig sin egen leje til tiden, og derfor mener Ejendomsselskabet Heimstaden, at han ikke kan smides ud. Heimstaden har dog et moralsk ansvar her, men vælger at vende det blinde øje til. Det ser heller ikke kønt ud, for ejendomsselskabet kender trafikken og klagerne.

B.T. har talt med 12 tidligere lejere, der savner deres penge. Siden søndag er flere kommet til, så problemet er omfattende. Udlejeren skylder mere end 300.000 kroner til sine lejere, men beløbet er sandsynligvis større. Pengene er formentlig forsvundet, men det værste er, at han uhindret kan fortsætte.

Boligministeren må stramme gevaldigt op, for problemet forsvinder ikke med det samme eller af sig selv. Snarere tværtimod. Antallet af desperate boligsøgende vil formentlig stige de kommende år, så vi har ikke set den sidste af denne type sager. Boligminister Kaare Dybvad lover, at han vil forsøge at hjælpe lejerne. Men det er desværre ikke nok med så vagt et løfte, han kommer ikke uden om enten at stramme eller ændre loven.

Han kunne passende se mod Tyskland, der på en helt anderledes måde beskytter de små lejere.

Boligministeren er ansvarlig for at stoppe dette cirkus.