For et år siden vakte en bestialsk mordsag opsigt.

53-årige Hussein Abbas flyttede tilbage til Syrien efter at have boet i Danmark i en årrække. Han fandt sig aldrig tilrette og vendte derfor hjem. Han lokkede derefter sin 27-årige kone, der til gengæld var velintegreret, og deres otteårige søn til Syrien, hvor han slog dem begge ihjel.

Drabet var brutalt og meningsløst.

Hussein Abbas var taget til Syrien med 100.000 kroner på lommen fra den danske stat i det, der hedder repatrieringsordningen. Det er en ydelse, der gives til indvandrere, der ønsker at vende tilbage til deres oprindelige hjemland.

I denne måned – et år efter drabet – får Hussein Abbas en ny rate på 100.000 kroner fra den danske stat, så han samlet set modtager 200.000 kroner.

Drabet skabte naturligvis et ramaskrig, men det gjorde betalingen til Abbas også. For det viser sig, selvom alle kan se det urimelige, at pengene skal udbetales. Ydelsen kan ikke stoppes eller holdes tilbage, selvom man vil. Det ville alle politikere dengang, men grundloven står i vejen.

B.T. afdækkede i en journalistisk serie i august 2020, hvordan ordningen var fyldt med huller, som blev udnyttet på det groveste.

Hussein Abbas var ikke det eneste eksempel. Andre er flyttet til deres hjemland med 225.000 kroner på lommen for derefter at vende tilbage til Danmark, når pengene var brugt. B.T. afdækkede, at mindst 140 indvandrere er flyttet frem og tilbage de seneste 10 år – uden at betale pengene tilbage.

Kommunerne forsøgte end ikke at inddrive pengene, selvom det er meningen. Kun en har betalt pengene retur.

Alle politikere kunne godt se det totalt tåbelige i denne hullede ordning og forlangte handling efter B.T.s afsløringer.

Nu kommer der en ny lov, for repatrieringsordningen er smart nok. Hvis indvandrere hellere vil hjem, giver det mening at støtte dem med et beløb. De bliver gladere, og det danske samfund sparer samlet set penge. Men systemet skal ikke udnyttes af mennesker uden moral.

Udlændingeminister Mattias Tesfaye kalder den gamle lov for »åndssvag«, men ikke desto mindre var den vedtaget af et flertal af politikere, herunder socialdemokraterne. Hvis ikke B.T. havde kulegravet området, var loven stadig fuld af huller og åbent for snyd.

Nu kommer der en lovændring, der forhindrer, at pengene bliver udbetalt med det samme; at mennesker, der begår grov kriminalitet, kan modtage ydelsen; og endelig bliver forældelsesfristen fjernet.

Det er helt nødvendigt med den revision, for ordningen kan kun virke, hvis der er tiltro til, at der ikke svindles. Mattias Tesfaye har handlet resolut og hurtigt på sagen. Man kan dog undre sig over, at kommunerne i årevis slet ikke har været interesseret i at inddrive de mange millioner, der forsvandt.

Det hjælper loven ikke på, og det er derfor nu op til kommunerne at sikre de mange tabte skattekroner.