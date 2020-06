Hvis danskerne er rundforvirrede om corona-reglerne, er det helt forståeligt.

Der er ingen retning og slet ingen logik.

Hver dag kommer der en ny retningslinje for danskernes opførsel, udtænkt af ... i kontoret for ...

Ja, hvem er det egentlig, der beslutter de nye retningslinjer, og hvad er grundlaget?

Senest har Statsministeriet foreslået nye regler for bryllupper, så her må det være statsministeren, der har taget en beslutning. Men det er den ikke blevet mere klar og forståelig af.

Vi har savnet familiefester, og det er glædeligt, at der åbnes for suppe, steg og is, men retningslinjerne er volapyk og en bureaukratisk sump. Hvis du vil giftes, kan du vælge at leje et festlokale, og så må du være 50 gæster. Men tager du på restaurant og lader dem sørge for aftenen, må bryllupsparret gerne invitere 500 gæster. Til gengæld skal de lukke festen klokken 24.00. Der må i regeringslokalerne være en opfattelse af 'corona light', der smitter svagt om dagen, og en 'corona night', der smitter vildt om natten. Hvis du derimod inviterer til bryllup i hjemmet, er der ingen grænser. Her kan du gøre, hvad du vil, men det er nok de færreste, der kan åbne dørene for 500 gæster.

Retningslinjerne giver ingen mening og gør blot livet usædvanlig besværligt for ganske almindelige danskere.

Der er nul tillid til, at voksne mennesker kan håndtere deres liv. Der er til gengæld fuld plade til alle kommissærer, der ønsker at styre danskernes liv.

Coronavirus er aftaget, og eksperterne er enige om, at det er superspredere og store forsamlinger, der nu kan være årsag til smittespredning.

Derfor var det også opsigtsvækkende, at den store demonstration for 'Black Lives Matter' kunne gennemføres. 15.000 mennesker, der gik i en forståelig protest gennem Københavns gader, er en potentiel smitterisiko. Det er af samme grund, at Superliga-kampene gennemføres uden tilskuere, selvom det truer de mange klubber på livet.

Firkantet sagt, hvis du støtter Black Lives Matter, må du gerne samles i tusindtal, hvis du støtter Brøndbys Superliga-hold, må du ikke. Det er, som om der er en corona, der er ligeglad med politiske møder, men som er super smittefarlig, når det gælder sport.

Sådan er det naturligvis ikke, og de mange demonstranter fra København bliver nu opfordret til at lade sig teste. Det giver til gengæld god mening.

De offentligt ansatte er på vej tilbage på arbejde – dog ikke i sjællandske og københavnske kommuner. I Jylland og på Fyn har de været på job i flere uger, men de har heller ikke haft smittede i nævneværdig omfang. København er efterhånden eneste hotspot i landet, men det er langtfra hele København, der er præget af smitten. I mange kommuner er smitten på niveau med de jyske og fynske kommuner. I hele den sydlige del af Sjælland er der ikke fundet et nyt tilfælde de seneste syv dage, alligevel er de offentligt ansatte, der kan møde almindelige borgere, stadig sendt hjem.

Fitnesscentre og svømmehaller åbnede mandag, og derfor kan de samme offentligt ansatte nu gå til træning hver dag. Her kan de møde de borgere, de ikke må møde på arbejdet. Logikken halter ganske enkelt.

Listen over regler med manglende logik kan fortsættes og vil formentlig blive udvidet de kommende uger.

Vi har vænnet os til at leve et liv, der er styret af meget detaljerede regler. De fleste har opgivet at finde hoved og hale i retningen. Vi følger blot de regler, der kommer. Ingen kan længere redegøre for dem eller forklare dem.

Det er en farlig kurs.

Vi skal ikke have et detaljestyret samfund. Vi skal have frihed til at træffe vores egne valg baseret på den tillid, som danskerne i udpræget grad har gjort sig fortjent til. Vi har bevist, at vi kan håndtere det. Til gengæld er det tvivlsomt, om de regelryttere, der nu bestemmer, kan slippe tanken om, at vores liv skal styres fra vugge til grav.

Slip danskerne fri – giv dem tilliden og friheden tilbage.