En ny rapport fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at vi i Danmark kan foretage en omfattende genåbning af samfundet, uden at det vil presse kapaciteten på sygehuse og intensivafdelinger.

Det er naturligvis voldsomt gode nyheder, for det betyder, at vi kan tage væsentlige skridt på vej tilbage mod det Danmark, vi kender fra før coronaudbruddet.

Det er vigtigt for vores skolebørn, der stadigvæk sidder og kæmper i ‘hjemmeskolen’, det er vigtigt for vores mentale helbred, at vi igen kan mødes med venner og familie, og det er afgørende vigtigt i forhold til at få gang i samfundet, arbejdspladserne og virksomhederne igen, så vi kan rejse os fra den økonomiske kæberasler, nedlukningen af Danmark har givet os.

Rapporten fra SSI er ikke lutter lagkage, for den understreger, at coronaepidemien igen kan blusse op, fordi den samlede immunitet i befolkningen på nuværende tidspunkt er meget lav.

»Der er således en betydelig risiko, for at der senere kommer en 2. bølge af epidemien,« står der i rapportens sammenfatning.

Men hovedbudskabet er, at vi under særlige forudsætninger kan give den ret god gas med genåbningen.

I rapporten er der foretaget beregninger på en ‘grundpakke’ med åbning af storcentre, idræt uden tilskuere, biblioteker, zoologiske haver og kritiske offentlige arbejdspladser som Forsvaret og Arbejdstilsynet. Selv med disse tiltag forventes epidemien at »dø ud«, hvis vi fortsat husker at holde afstand og opretholde god hygiejne med sprit og håndvask.

I rapporten er der efterfølgende regnet på forskellige tilføjelser til grundpakken. Scenarier, hvor man eksempelvis lader de store elever komme tilbage i skolen og lader restauranterne åbne igen.

Udvides grundpakken med disse yderligere tiltag, viser beregningerne, at antallet af indlagte på intensivafdelingerne fortsat vil ligge under 100, så langt modellerne kigger frem.

Modellerne viser dog også, at hvis vi åbner op uden at opretholde fornuftig hygiejne og fysisk afstand, så risikerer vi en mangedobling af antallet af indlæggelser.

Undervejs i krisen har forskellige embedsmænd og ministre med statsminister Mette Frederiksen i spidsen gjort et stort nummer ud af at indskærpe regler og retningslinjer for befolkningen. Og uanset hvem der har lavet noter i statsministerens papirer, har udskamning og løftede pegefingre været en integreret del af kommunikationen til befolkningen.

Danskerne har tålt, at man i krisens kaos har indført omfattende indskærpelser af vores frihedsrettigheder. At der er blevet lavet gak-gak-regler om ensretning rundt om søer og vanvidsbøder til løbere, der stopper op for at binde snørebånd, eller folk, der træner karate på en mark med fem meters afstand.

Under coronakrisen har danskerne med andre ord udvist en meget høj grad af tillid til systemet. Nu er det tid til, at systemet udviser den samme tillid til danskerne.

Stol på os, Mette. Åben vores samfund mest muligt op igen. Vi lover at vaske hænder.