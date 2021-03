Statens Serum Institut ændrede pludselig målemetode for antal smittede i løbet af torsdagen.

Det er gået op for instituttet, at det er noget rod at blande de mange lyntest sammen med de mere sikre pcr-test.

Antallet af smittede er ganske enkelt for højt, fordi positive test risikerer at blive talt med to gange.

Det lyder måske indviklet, men er det ikke. Lørdag blev en medarbejder her på B.T. testet positiv ved en lyntest. Med det samme trådte en række forholdsregler i kraft. Alle på B.T., der havde haft 'nær kontakt', blev ringet op og isoleret. Vores medarbejder tog en ny pcr-test om søndagen, og her viste det sig, at han overraskende nok var negativ. Den første test var altså 'falsk positiv'.

Han talte altså med i statistikken over smittede for lørdagen, men var sund og rask. Statistikken for lørdag er forkert.

Eksemplet er ikke tænkt, men en beretning fra det virkelige liv, og forskere anslår, at med lyntestens usikkerhed bliver det daglige smittetal hver dag for højt. Hver gang der foretages 100.000 lyntest, vil cirka 500 af svarene vise sig at være falsk positive, ifølge en forsker.

Det er forbløffende, at den 'databrøler' ikke er fanget i tide hos Statens Serum Institut, der generelt har haft vanskeligt ved at levere pålidelige data. Senest var det deres fremskrivning af smittetallene for april, der viste sig at være så høje, at direktøren for SSI selv skruede ned for estimatet.

Er det vigtigt?

Ja, for alle vores forhåbninger til en normalisering af samfundet knytter sig til, at antal smittede og indlagte falder. Hvis tallene er forkerte, tager vi de forkerte beslutninger. Nu ved vi, at antal smittede lørdag 13. marts er for højt. Der vil helt sikkert være andre dage med det samme billede, og sådan vil det være i den kommende uge. Først om en uge bliver registreringen rettet igen, så tallene bliver korrekte.

Lige nu forhandles der om at lempe restriktionerne, og det er afgørende, at tallene, der ligger til grund, er troværdige. Ellers kommer vi ingen vegne.

Overalt i hele landet forsøger virksomheder og organisationer at forberede sig på at genåbne med respekt for smitten. Storcentre, museer, biografer, rejsebureauer og sporten har alle seriøse bud på, hvordan ny teknologi, test og vaccinen kan åbne portene.

Divisionsforeningen, der organiserer alle Superliga-klubber, har et spændende bud på en åbning for tilskuere, hvor negative test og vaccination giver adgang, og hvor faste siddepladser og en sms-tjeneste til hver enkelt tilskuer sikrer, at smitten ikke bliver spredt.

Det er på tide, at eksempelvis Divisionsforeningen og alle andre – der har kvalificerede forslag – får en seriøs forhandling frem for den sædvanlige kolde skulder.

Der er ingen tvivl om, at smitten nu kan håndteres professionelt, og med danskernes disciplin er der ingen grund til, at håndbremsen er trukket.