Nok er nok.

Der skal ske noget i Birkerød, hvor biblioteket i flere år har været hærget af en flok unge bøller.

Der skal ske noget NU, for det har allerede stået på alt for længe. Spørgsmålet er, om det ikke allerede er for sent. De 12-15 unge drenge i alderen 12 til 20 år har nemlig allerede lært en ting. Der er NUL konsekvens.

Søndag fortalte B.T. om 65-årige Jan Teslak, der for to år siden sagde stop, da han besøgte biblioteket. Han bad drengene om at dæmpe sig og opføre sig ordentligt. Pludselig blev han slået ned bagfra, måtte på hospitalet med en brækket finger og har ikke siden vist sig på biblioteket.

De unge drenge er alle af anden etnisk herkomst end dansk. De larmer, generer alle andre og er helt uden for pædagogisk rækkevidde. Jan Teslaks overfaldsmand blev senere fundet, men da han kun var 14 år, skete der ikke yderligere. Den kriminelle lavalder betød, at han ikke kunne retsforfølges, oplyste politiet til Teslak.

Chefen for biblioteket oplyser, at hun ikke kan smide drengene ud, dels fordi biblioteket er for alle, men også fordi det er forbundet med trusler. Foreløbig har Birkerød Bibliotek hyret vagter og lukket for åbning på de dele af aftenen, hvor der ikke er personale.

Det er også voldsomt at pålægge en bibliotekar at håndhæve ro og orden. Men man kan roligt konstatere, at biblioteket ikke længere er for alle. Jan Teslak kommer der eksempelvis ikke mere, og det er der mange andre, der heller ikke gør.

Det er lovløse tilstande, der råder.

Politiet kender problemstillingen, og de 'har intensiveret det forebyggende arbejde', som vicepolitiinspektøren forklarer det. »De er unge utilpassede, der har brug for hjælp,« lyder det fra Nordsjællands Politi.

Det er muligt, at de unge trænger til hjælp. Men lige nu er der mere brug for ro og orden på biblioteket. Det skal være muligt for andre at opholde sig der uden frygt for at blive slået ned.

Da B.T. besøgte biblioteket i Birkerød for at høre de unge lømlers forklaring, blev vi også truet. Stemningen var intimiderende, og i flok forsøgte de at presse B.T.s journalist og fotograf til at slette optagelserne, der viser deres aggressive opførsel.

Hele denne sag skal løses af politiet og Rudersdal Kommune. Politet skal smide de unge ud af biblioteket NU. De skal have karantæne, så de ikke blot møder op dagen efter. Deres forældre skal kontaktes af kommunen og stå til ansvar for deres ungers ringe opførsel. Derefter kan man begynde at hjælpe de unge.

Måske er det for sent. Måske har de unge lært, at det ikke har nogen konsekvens at bryde regler og love.

Men alternativet er værre, det er at give op. Det skal vi aldrig gøre.