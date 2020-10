Lige nu ruller der milliarder af kroner ud til danskerne.

Regeringen udbetaler torsdag og frem til efterårsferien 1.000 kroner til alle de danskere, der i april år på den ene eller anden måde har været på offentlig forsørgelse.

Det er tankevækkende, at det er hele 2,2 millioner danskere, der på den måde får en erkendtlighed på deres bankkonto. Listen er lang og repræsenterer hele 30 forskellige grupper af danskere på folkepension, efterløn, kontanthjælp, SU, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse og så videre og så videre.

Pengene bliver uddelt, fordi regeringen gerne vil stimulere økonomien og have flere penge i omløb til forbrug. Det er altså den socialdemokratiske regerings forventning, at de 1.000 kroner med det samme bliver brugt i butikkerne.

Det er naturligvis de mange mennesker velundt at få en ekstra skilling op til efterårsferien. Det er alligevel problematisk, at regeringen på den måde pumper skattepenge ud, hvor eneste begrundelse er, at det har de fortjent, når andre får udbetalt feriepenge.

Det er den reelle begrundelse.

Da 'coronachecken' blev indført i forbindelse med genåbningen, blev det samtidig besluttet, at danskere i arbejde kan få tre af deres fem ugers feriepenge for 2020 udbetalt. Det har foreløbig været en gigantisk succes. Foreløbig har 1,4 millioner danskere bedt om få deres egne feriepenge udbetalt. 30 milliarder kroner skal staten punge ud, og det beløb vil formentlig blive endnu større.

Så langt, så godt. Man kan roligt konstatere, at danskerne mener, at deres egne penge ligger bedst i deres egne lommer.

Det kunne have været et meget større beløb, danskerne kunne råde over, for lige nu holder regeringen to ugers feriepenge tilbage. Danskere i arbejde har ret til fem ugers feriepenge, men af flere forskellige grunde holder regeringen de to ugers feriepenge tilbage. De ligger og venter på at blive udbetalt, men skal ikke sendes tilbage til ejermændene lige med det samme, har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard besluttet.

På den måde har regeringen bragt sig selv i en absurd og helt uholdbar situation. Med den ene hånd udbetaler de 1.000 kroner til 2,2 millioner danskere som en gave. Med den anden hånd holder regeringen folks egne penge tilbage uden nogen rimelige begrundelser.

Det er altid let at blive populær på at dele gaver ud, men det er uhæderligt, når det sker for andre menneskers penge. Skattepenge er andre menneskers penge, som fællesskabet skal have gavn af. Og selv om de 1000 kroner lyder som et mindre beløb, som de fleste sikkert under mennesker på overførsel, er det brølende popularitetspolitik af en socialdemokratisk regering at forvalte andre folks penge så lemfældigt.

Det mindste, regeringen kan gøre, er at sørge for, at danskernes egne penge – i dette tilfælde alle fem ugers feriepenge – sendes tilbage til de rette ejermænd.

Det ville være det eneste anstændige at gøre.