Det er på mange måder et absurd teater, vi som befolkning er vidne til, når politikerne stiller sig op, før de skal forhandle om lempelser af de utallige restriktioner.

De har alle en mærkesag, som de efterfølgende kan henvise til. De har alle et ønske om at lempe så meget som muligt, men de er uenige om tempo, og de er uenige om omfang. Men de kan alle tage en sejr hjem efterfølgende.

Det er et teater, for der er så meget styr på epidemien, at det er på tide at vende diskussionen på hovedet.

Vi skal åbne det hele og droppe alle restriktioner. Derefter kan myndighederne vurdere, hvilke restriktioner der er rimelige og nødvendige at indføre. Men de skal alle have et sundhedshensyn.

Det er IKKE en opgave for partiledere at forhandle over blødt wienerbrød. Nu må den leg stoppe.

Statens Serum Institut meldte ud tidligt på onsdagen, at antallet af smittede endeligt vil falde i midten af juni. Det var deres seriøse prognose og blev solgt som en nyhed, der omvendt betyder, at antal af smittede vil fortsætte med at være højt indtil midten af juni.

Men det er helt ligegyldigt, for antallet af smittede burde ikke længere være et parameter. Antallet af smittede er afhængigt af antallet af testede, og her har Danmark verdensrekord. Vi tester og tester og tester,

Onsdag var der eksempelvis 904 smittede. Lyder det af mange?

Det er det ikke, for 180.939 danskere tog en test. Langt de fleste for at få et coronapas, så de kan fortsætte deres almindelige liv. De afgørende tal er derimod antallet af indlagte på hospitalet, og med 124 patienter – heraf 27 på intensiv – går det nedad. Der går flere ud, end der kommer ind på hospitalerne. Det er ubehageligt for dem, naturligvis, men hospitalerne er vant til at håndtere viruspatienter og er ikke pressede.

Statens Serum Instituts melding om et kommende fald i antal smittede blev senere onsdag overhalet af en melding fra sundhedsminister Magnus Heunicke om, at kontakttallet nu er på 0,8, hvilket betyder, at smitten er i aftagende. For en uge siden var den 1,1.

Sundhedsministeren, der hele tiden har manet til forsigtighed og langsomme lempelser, har også set skriften på væggen. Han lover betragtelige lempelser.

Det kan sagtens være, at når disse linjer læses, at der er en ny aftale om færre restriktioner. Det er til gengæld sikkert, at alle politikere snart vil mødes igen og forhandle om en ny runde. De kan ikke lade være.

Det bedste signal fra deres side vil være at normalisere landet.

Politikerne skal stoppe med at forhandle og overlade det til sundhedsmyndighederne at håndtere den sidste rest af smitten. Lad dette blive den sidste forhandling.

Der er stadig mange danskere, der er usikre og utrygge, hver gang der kommer lempelser. Der er mange danskere, der tæt følger med i de nye varianter. Formentlig er befolkningen delt i to lige store lejre, men for alle parter vil signalet om en total normalisering betyde, at angsten kan forsvinde.

Signalet fra politikerne bliver: Der er styr på det, der bliver vaccineret, der er smitteopsporing, og intelligente lokale nedlukninger kan slukke de sidste gløder af den virus, der har holdt landet i et jerngreb.

Slip nu Danmark fri.