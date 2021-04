Danmarks største svømmestjerne lå søvnløs hele natten, inden hun skulle svømme sin afgørende semifinale. Hun var skræmt fra vid og sans og helt overrumplet.

Pernille Blume, OL-guldvinder fra Rio, havde svømmet et dårligt løb dagen inden, og umiddelbart efter væltede det ind med kommentarer. Hårde, uforsonlige og truende kommentarer.

'Hun burde sendes ud af Danmark' og 'hun burde fjernes fra sportens verden'. Der var dødstrusler, oplyser Pernille Blume.

Du læste rigtigt – og det er ikke usædvanligt.

Pernille Blumes historie er blot endnu en i rækken om sportsfolk og andre personligheder, der fortæller, hvordan de på sociale medier og på direkte mail bliver svinet til – særligt efter sportslige skuffelser. For nylig fortalte landstræneren i herrehåndbold, Nikolaj Jacobsen, hvordan han under de seneste slutrunder er blevet beskyldt for at være arrogant, fed og uduelig.

De danske håndboldkvinder har fortalt, hvorfor de slet ikke læser de sociale medier under slutrunder. Det er for belastende og ødelægger deres humør i en grad, så de præsterer dårligere.

Thomas Blachman og Martin Jensen, dommere i 'X Faktor', har fortalt om det. De unge deltagere i underholdningsprogrammet har mærket det i en grad, så et af de unge udstemte par så det som en befrielse at slippe væk.

Problemet er voldsomt indgribende for den enkelte. Pernille Blume fortæller, hvordan dødstruslerne kom bag på hende, i en grad så hun præsterede dårligere. Det behøver man ikke at være psykologiprofessor for at forstå.

Derfor skal der gøres noget radikalt ved dette fænomen, vel vidende at alle kort er på de usynlige hadskribenters side. Det er for let at aflevere hadbeskeder uden konsekvens. Det er for let at oprette falske profiler, hvor man under skjulte navne uhindret kan svine hvem som helst til.

De store firmaer, der driver de sociale medier, skal tage ansvaret på sig og gøre det vanskeligere at operere i det skjulte.

Der skal en skrappere lovgivning til. Det skal kunne mærkes, hvis man sender dødstrusler. Derfor skal politikerne sørge for, at lovgivningen giver politiet redskaber, så de skyldige bliver retsforfulgt og dømt.

Vi må ikke blive eftergivende og tænke, at sådan er det nok.

Ansvaret hviler også på os selv. Vi skal sige fra, og vi skal tale om det. Højt og tydeligt. Derfor skal der også lyde en tak til de mange personligheder, der ærligt står frem og fortæller om deres oplevelser. Som Pernille Blume, Nikolaj Jacobsen, Camilla Martin og mange andre.

De gør problemet tydeligt og viser behovet for de nødvendige forandringer.

De mange skumle typer, der sidder rundt om i landet og hader i det skjulte, rammer vi ikke med pæne kampagner og en opsang som denne. De skal mærke konsekvenserne på en radikalt anderledes og konkret måde.