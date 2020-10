Mette Frederiksen sagde det selv fra Folketingets talerstol.

Vi har styr på coronaepidemien.

Dermed er hun enig med Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, der i fredags kom med de selvsamme ord til B.T. Det er ikke uvæsentligt, at de er enige, for det har ikke været tilfældet de seneste mange måneder, hvor virus har vendt op og ned på livet for de fleste danskere.

Mette Frederiksen kan tage en stor del af æren for, at Danmark ser ud til at komme rimeligt gennem krisen. Det gør hun også. Det næste logiske skridt må være – når nu både det øverste politiske niveau og højeste sundhedsfaglige niveau er enige – at tale om, hvordan vi kommer videre.

Selv om Mette Frederiksen har handlet resolut og hurtigt, da coronaen kom, har hun også ændret på vilkårene for en række brancher og for mange tusinde danskere. Hun har i perioden åbnet den store statskasse i en grad, som aldrig tidligere har været tilfældet.

Danmark er tæt på Europa rekord, når det gælder tabet på statsfinanserne. Hele 10 procent af bruttonationalproduktet eller omregnet til 230 milliarder kroner er væk. Det er penge, vi nu mangler til al den velfærd, som regeringen og dens støttepartier har ønsket at sprede ud.

Det talte statsministeren ikke om ved Folketingets åbning. Det er påfaldende, at Mette Frederiksens eneste anden store presseseance i det seneste halve år var et stort pressemøde på Danish Crown, hvor en 'ny pensionsordning til Arne' skulle præsenteres.

Statsministeren burde holde sit næste pressemøde på samme virksomhed for at tale om de kommende forbedringer for erhvervslivet.

Nu hvor alle er enige om, at der er styr på epidemien, bør fokus rettes væk fra mundbind, forsamlingsforbud og nedlukning af restauranter. Det er i den grad pårkrævet, at statsministeren og hele hendes regering koncentrerer sig om at få væksten i gang igen, at få erhvervslivet til at blomstre.

Hotel- og restaurantionsbranchen er i den grad underdrejet. Oplevelses- og rejseselskaber gisper efter vejret. Hele event- og sportsindustrien er gået i stå, selv om efterspørgslen er der.

Det er det etablerede erhvervsliv og iværksætterne, der skal tjene pengene til den offentlige sektor, som lige nu bliver begunstiget. Det haster med en ny plan, for det er ikke hjælpepakker og kompensationer, der skal drive erhvervslivet i fremtiden. Det er i høj grad incitamenter og infrastruktur – teknologisk som fysisk – der skal udvikle vort erhvervsliv. Der er ikke brug flere skatter eller begrænsninger.

Det kræver, at Mette Frederiksen tør gå med den radikale Morten Østergaard og de borgerlige, afvise venstrefløjen og skabe en fornuftig økonomisk politik, der sætter fut i væksten. Der er ingen vej udenom, for vi kan ikke fortsætte med at gældsætte os på vores børnebørns regning.

Den offentlige sektor kræver en gennemgribende reorganisering for at løfte serviceniveauet, der ikke er imponerende. De offentligt ansatte mener, at de løber stærkt nok i forvejen, og det gør de formentlig også. Men de vil blive forbavsede over, hvor store gevinster det private har taget hjem via teknologi og effektiviseringer. Det offentlige skal ikke levere ringere service – det skal blive bedre. For de samme penge og gerne færre ansatte.

»Vi kan godt begynde at glæde os,« sagde en ekspert i epidemiologi tirsdag, da han så smittetallene. Når alle indser, at det går den rigtige vej med smitten, er det på tide at rette øjnene mod fremtiden.

Det er erhvervslivet og deres evne til at skabe vækst, der er Danmarks fremtid.