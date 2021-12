Det er en regulær skandale, vi i denne weekend kan fortælle om her på B.T. i Aarhus. Forholdene på Tranbjergskolens indskoling er så ulækre, at børn tisser i bukserne og får forstoppelse for at undgå at bruge skolens toiletfaciliteter.

Ledelsen peger videre på kommunen, der har ansvaret for at hyre rengøringsfirmaer ind, men hvor svært kan det være?

Toiletterne er decideret klamme, der ligger madrester på gulvene i flere dage ad gangen, og der er støv, beskidte gulve, og der bliver aldrig støvsuget. Forældre kalder det uhumsk. Dertil kommer, at der er tale om indskolingen, hvor det er de mindste børn, der går.

Det er deres første oplevelse med livet i folkeskolen. Det er her, de lærer, hvad det vil sige at være folkeskoleelev, og hvis den oplevelse bliver ødelagt af decideret ulækre forhold, så bliver det svært at genskabe et positivt forhold til det at gå i skole.

Skolelederen på Tranbjergskolen, Carsten Baun, anerkender, at der er problemer med rengøringen. Han forklarer dog, at det ikke er ham, der laver aftaler med rengøringsselskaber. Det er godt, man kan skjule sig bag bureaukratisk fnidder.

Klamme skoler er skoleledelsens ansvar. Når forældre kan fortælle, at deres børn kommer hjem med tis i bukserne eller er kronisk forstoppet, fordi de ikke vil gå på toilet på skolen, så er noget helt galt.

I denne uge blev der skiftet leverandør af rengøring på Tranbjergskolen, men hvordan pokker har man ladet det komme så langt ud?

Når skolen er blevet gjort opmærksom på det igennem flere år, er det mindste, man som forældre kan forvente, at skolen konsekvent følger op. Kommunen kan jo ikke stå ude i Tranbjerg hver dag efter rengøring, men det kan du, Carsten Baun. Eller sende en medarbejder ud for at tjekke, om rengøringen er foretaget grundigt nok.

Hvis der hver dag ligger snavs, skidt og madrester, så må rengøringspersonalet jo gøre det om, til resultatet er tilfredsstillende.

Ville du lade din private rengøring efterlade sådan et resultat? Næppe. Hvorfor skal børnene så gå rundt på beskidte gulve og tisse på ulækre toiletter? Det lyder som en rasteplads i 90erne, og det kan ingen børn være tjent med.

Med et nyt rengøringsfirma må der være udsigt til bedre forhold for børnene. Men skoleleder Carsten Baun vil ikke stille nogen garantier:

»Om det bliver bedre, det kan vi kun håbe på.«

Det er lederskab, når det er værst. Nu må forældrene bare krydse fingrene og håbe på det bedste, for ledelsen virker ikke til at tage ansvaret på sig.