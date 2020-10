I Danmark har vi en forkærlighed for snu forbrydere, der narrer ordensmagten.

'Olsen-banden' er vævet ind i folkesjælen, og der er næppe en film i rækken, hvor Egon Olsen ikke møder resten af banden bærende på en ny plan, som han har udarbejdet under afsoningen. En plan, med hvilken han ved fiffig anvendelse af få remedier; noget ståltråd, en klump modellervoks, en dåse barberskum, vil hapse millioner til egen lomme.

Der er da også flere, der allerede har gjort sig lystige over Peter Madsens seks minutter lange springtur fra Herstedvester Fængsel. Måske fordi flugten har Olsen-banden-lignende træk, da den tilsyneladende blev muliggjort af få hjemmebyggede dimser, som det på en eller anden måde er lykkedes Peter Madsen at få fingre i.

Der er imidlertid ikke noget finurligt, sjovt eller hyggeligt over Peter Madsen, der er dømt i en af de mest bestialske drabssager i mands minde, og der er heller ikke noget romantisk over hans flugt.

Derfor sidder man også tilbage med en følelse af at være til grin, når en så farlig fange på den måde undslipper indespærringen, og man kan kun forestille sig, hvor hæsligt det må føles for de pårørende i Peter Madsens forbrydelse at se ham suse rundt ude i friheden.

Vi ved nu, at det lykkedes Peter Madsen at true sig ud på fri fod ved at tage et gidsel og hævde, at en genstand, han var i besiddelse af, var en bombe. Vi ved også, at han senere truede forfølgende fængselsbetjente med en attrappistol.

Der er ikke fuldstændig klarhed over, hvordan Peter Madsen er kommet i besiddelse af de nævnte genstande, der gjorde flugten mulig. Det er ikke let at sige, om det er værst, hvis han har fået dem overdraget af andre, eller hvis han ligefrem selv har gået og syslet med at fremstille dem i fængslets værksteder.

Begge dele burde være umuligt i et lukket fængsel som Herstedvester, når det gælder en så farlig person som Peter Madsen. Derfor er det også fornuftigt, at justitsminister Nick Hækkerup (S) vil kigge på, om der skal strammes op på området, som han har varslet.

Onsdag blev det besluttet, at Peter Madsen skal varetægtsfængsles.

Politiet arbejder ud fra en teori om, at Peter Madsen muligvis blev assisteret af andre i forbindelse med flugtforsøget – noget Peter Madsen ifølge forsvarsadvokaten dog nægter. Det er imidlertid værd at notere sig, at når det drejer sig om egne sager, kan man ikke stole en døjt på Madsen, der lyver og skifter forklaring efter forgodtbefindende.

Medmindre den filmleksikale hukommelse svigter, så var vist ikke engang Benny og Keld så dumme i folkekomedierne, at de forsøgte at hjælpe Egon ud af fængslet før tid.

Hvis der går et par virkelige tåber rundt og leger røvere og soldater, mens de skalter og valter med alle andres sikkerhed, så bliver de forhåbentlig også fanget og straffet behørigt.