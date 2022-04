Ovenstående råd til omgang med billeder af intim karakter kan måske virke banalt. Men ikke desto mindre kan det åbenbart ikke siges ofte nok.



For flere undersøgelser viser, at problemet med at få tilsendt uopfordrede penisbilleder har været stigende de senere år, og at fænomenet findes både hos unge og hos voksne.

Og fredag kunne vi her på B.T. fortælle om endnu et eksempel på en mand, der uopfordret har sendt et billede af sin penis til en kvinde.

Afsenderen i sagen er den farverige billedkunstner Uwe Max Jensen, og modtageren en kvindelig journalist. Det viser dokumenter, som B.T. har fået aktindsigt i, ligesom kunstneren selv bekræfter det.



Uwe Max Jensen er tiltalt for blufærdighedskrænkelse – en sag, der snart kommer for retten i Aalborg.

»Det er mig. Den er god nok. Jeg har sendt det billede af min tissemand. Men jeg er uskyldig i alle anklager,« lyder det fra ham.

Kunstneren indrømmer at have sendt billedet sammen med teksten:

'Uwe Max Jensen har ikke verdens største pik, men har – som det fremgår af billedet – verdens klogeste pik. Verdens eneste pik, der er så klog, at den bruger briller'.

Ifølge Uwe Max Jensens forklaring havde han en god grund til at trykke send, og han mener ikke, at der er noget seksuelt i billedet:

»Det er et billede af min pik med briller på, som er dumt og satirisk, men det har ingen seksuelle undertoner overhovedet«

»Politiet bliver ved med at anklage mig for blufærdighedskrænkelser. Jeg ved ikke, om min pik er stor eller lille eller hvad, den er. Men det er, som om at, fordi den sidder på mig, så er den i hvert fald krænkende,« siger han.

Problemet med den udlægning er bare, at det ikke er op til Uwe Max Jensen alene at beslutte, om billedet er krænkende. Han kan kontrollere, hvad han sender afsted, men ikke hvordan det modtages.

Det er ikke hensigten bag et billede, der er afgørende, men i stedet den følelse som et billede efterlader hos modtageren.

Og et godt råd er: Er du ikke interesseret i at støde andre og risikere at blive anklaget for blufærdighedskrænkelse – så lad være med at sende intime billeder, som folk ikke har bedt om.

Ingen er interesseret i at modtage en uopfordret penis i indbakken. Uanset om den har til hensigt at virke som dokumentation, argumentation, interessevækker eller humoristisk indslag.

Det er hverken sjovt eller satirisk. I bedste fald er det ligegyldigt og i værste fald krænkende.

Og så er det uden tvivl respektløst. Og aldrig nogensinde en god idé.