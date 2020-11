Aflivningen af mink fortsætter over det meste af landet.

I Nordjylland er alle dyr nu slået ned, men der er stadig mink uden for den nordjyske zone, som skal lade livet.

Det er opsigtsvækkende, at det fortsætter. Det er opsigtsvækkende, at politiet og militæret bidrager til det, de selv kalder for en 'operation', selv om det er ulovligt.

Men det er opsigtsvækkende tider, hvor alles øjne nu er rettet mod den redegørelse, som Mogens Jensen på vegne af regeringen skal aflevere på torsdag.

Minkavlerne lever nu i en tid, hvor deres fremtid byder på usikkerhed og vanskeligheder. Minkavlerne og deres familier bor på ejendomme, der nu er spøgelsestomme, og har en hverdag præget af tomgang. De ved ikke, hvad de skal lave i morgen. De ved ikke, hvad deres fremtidige job bliver. De ved ikke, om de kan blive boende.

De kender heller ikke den økonomiske erstatning, som politikerne skal blive enige om.

Forhandlingerne går trægt mellem regeringen og de borgerlige partier. Afstanden mellem parterne er mindst 10 milliarder kroner, hvor de borgerlige er mere villige til at tage den store erstatningspung frem. Det er afgørende, at parterne bliver enige og gerne hurtigt, for aftalen får direkte betydning for cirka 1.100 familiers ve og vel.

Det er i høj grad hele familier, der bliver ramt, og skulle man være i tvivl, behøver man blot at læse B.T.s beretning om 13-årige Jens Christensen fra Esbjerg. Det meste af familien Christensen er involveret i driften af den 85.000 store minkbesætning. Jens har altid hjulpet til, sådan er det i landbruget. Men onsdag blev en sort dag, som stadig præger den 13-årige skoledreng, der godt forstår de omfattende konsekvenser.

»Det er 25 års livsværk, der er væk,« siger Jens til B.T. »Man går hele tiden og spekulerer. Jeg er bekymret. Skal min far finde nyt arbejde? Kan vi blive boende?«

Sådan tænker og bekymrer masser af børn og medhjælpende ægtefæller sig i øjeblikket, og en økonomisk kompensation retter ikke nødvendigvis op på det. Der skal andet til, som bør stilles til rådighed for de mennesker, der altid har sat en ære i at klare sig selv.

Den økonomiske kompensation, der forhandles om, bør tage udgangspunkt i en ekspropriering af privat ejendom. Den beskytter grundloven, og derfor virker det logisk, at den samlede kompensation bliver stor. Minkejerne og deres familier skal også sikres for de kommende år. De kan ikke avle mink fremover og skal derfor finde et nyt livsgrundlag.

De borgerlige partier bør stå fast på dette princip og samtidig være bevidste om, at det er nødvendigt med en bred aftale.

Pengene er et plaster på såret for Jens Christensen og hans familie. De får ikke deres gamle liv tilbage. De slipper ikke for bekymringerne. De slipper ikke for en følelsesmæssig rutsjebanetur.

Men de får en vished for, at Danmark vil hjælpe dem. De får sikkerhed for, at de ikke bliver glemt.

Det er det mindste, vi kan sikre dem.