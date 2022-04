Jagten på en parkeringsplads i det centrale Aarhus kan være en langstrakt affære, hvis man kommer hjem på de forkerte tidspunkter af dagen. Det gælder også for de borgere, der bor i byen og har fået en beboerlicens til at parkere i deres lokalområde.

Aarhus Kommune udsteder hvert år langt flere beboerlicenser, end der er pladser. Der er faktisk ingen øvre grænse for antallet af licenser, der kan blive udstedt.

Det kan man blandt andet se på Frederiksbjerg. Her har kommunen udstedt 2.035 flere licenser, end der er p-pladser.

Licenserne er ikke en garanti for en p-plads, men en tilladelse til at holde i sit område, hvis der er plads. Den store forskel mellem, hvor mange bilister der har fået en licens, og antallet af pladser, viser til gengæld, at kommunen har fejlet massivt, når det gælder parkering.

Borgere i byen bruger også bil, selvom Aarhus Kommune helst vil have dem til at bruge cyklen eller den offentlige transport. Men der er stadig mange aarhusianere, der har arbejde uden for byen, hvor den offentlige transport ikke giver mening.

Bilen er for mange også en frihed, så deres liv ikke skal indrettes efter, hvornår bussen eller letbanen kører. Og det er ikke et urimeligt behov i 2022 at have en bil til at transportere sig rundt, selvom alle taler om el, hybrid og rugbrødsmotorer.

Men så længe, der ikke er styr på infrastrukturen til el-biler, og den offentlige transport efterlader meget tilbage at ønske, er bilisme stadig et tema, man som kommune er nødt til at forholde sig til.

Ellers må man melde klart ud og sige, at det skal være slut med biler i de centrale dele af Aarhus. Lige nu er det en halv løsning, hvor bilisterne kan få en licens, men hvor det hver dag er et lotteri, om de kan parkere deres bil i det område, de har tilladelse til.

Det er uholdbart, at bilister skal bruge halve og hele timer på at finde et sted at parkere bilen efter en arbejdsdag, der måske også har budt på hentning og bringning af børn.

Kommunen må finde en løsning, der kan skaffe flere p-pladser til borgere med bil i byen, men det er der ikke meget, der tyder på, at de vil.

Rådmanden for Teknik- og Miljø, Steen Stavnsbo, vil hellere skrue op for informationsniveauet. En licens er ikke ensbetydende med, at man kan få et sted at parkere, lyder hans melding.

Men information hjælper ikke, når man kommer hjem klokken 17 med to trætte børn børn på bagsædet, siger Steen Stavnsbo.