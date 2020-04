Coronalandet Danmark åbner sig langsomt.

Hver dag kommer der pressemeddelelser fra Sundhedsministeriet, der langsomt dirker vort land op igen. Den frygtelige virus, som foreløbig har kostet 370 mennesker livet, har skabt et samfund, der er drevet af frygt. Både hos politikere, sundhedsmyndigheder og befolkningen. Siden marts har det ene direktiv drevet vores liv i en begrænset retning - drevet af kolde fakta og bange anelser.

Det er på tide, at vi tager ja-hatten på.

Tingene er, som de nu engang er. Nu skal vi glæde os over de muligheder, som sundhedsmyndighederne giver os. Det er på tide, at vi ser muligheder i den tilstand, der lige nu begrænser os. Vi bliver ikke gladere mennesker af at bruge vores energi negativt.

Senest har myndighederne besluttet, at det er forbudt at forsamle sig mere end 500 mennesker frem til 1. september. Lige nu er der forbud mod at mere end 10 mennesker mødes frem til den 10. maj.

Med den seneste udmelding forsvandt de søndag eftermiddage på landets stadions med en grillpølse og en fadøl, der har været savnet af (hovedsageligt) den mandlige del af befolkningen. Det er slut med at råbe og synge sammen med andre fans.

Men Superligaen kommer i gang - med alt for få tilskuere og resten i fjernsynet. Om lidt ruller fodbolden igen. Det har vi savnet.

Med det nye - men dog udvidede forsamlingsforbud - er det slut med fællessang til koncerter med Rasmus Seebach eller Taylor Swift. Der bliver dog mulighed for mindre koncerter, og hvis de kan afvikles med afstand, er det også muligt at skråle højt sammen hver for sig.

Sommerlandet og ferieparkerne er ikke lukket ned, og selv om de nye regler giver problemer - ikke mindst økonomisk - har de mulighed for at komme i gang. Andetsteds på B.T. kan du læse om, hvordan Tivoli, Bakken, Legoland og andre forlystelsesparker åbner, bare på en anden måde. Desuden er turistattraktioner som Djurs Sommerland, Jesperhus og de zoologiske haver i overvejelse om, hvordan de kan åbne.

Lad os se det i øjnene. Sommeren bliver dansk i år, og lad os nyde det.

Mange sommerhusudlejere melder allerede om gang i udlejningen, og for familien Danmark er det ikke nødvendigvis et dårligt bytte at tage til Henne, Norddjurs eller Lolland frem for Mallorca, Rom eller Malaga. Det er ikke nødvendigvis dårligt at skifte charterflyet, poolen og sangriaen ud med cykler, kanoer og håndbajer.

Lad os genopdage Danmark som vort foretrukne ferieland. Lad os blive positivt overrasket. Lad os glæde os over de muligheder, der er opstået.

Det kan blive en god sommer, selv om der stadig vil være mange afsavn. 9. og 10. klasserne ser ud til at have lukket skoleåret. Gymnasieeleverne får deres hue og en studentereksamen, men kørsel og fælles druk er afyst. Det afgørende bliver at udvikle en ny måde at fejre hinanden og afslutte skoleåret. Det kan lade sig gøre.

Teststrategien ser ud til endelig at have fundet den logiske retning efter utallige omveje og bortforklaringer. Test af alle med milde symptomer, mens test af alle indlagte og ansatte på hospitaler endelig kommer i omdrejninger og vil - om ikke eliminere - så reducere frygten for at gå på arbejde. De mange hvide telte, der er skudt op overalt i landet, skal sikre massetests af alle, der ønsker en test. Og så vil det give mange mennnesker vished og ro i sindet. Har jeg virus eller ikke?

Det går den rette vej.

Det går langsomt, men vi kan hjælpe hinanden med en ja-hat.