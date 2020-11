Donald Trump er på vej ud af Det Hvide Hus efter nervepirrende optællinger af stemmer i flere stater.

Trump har godt nok endnu ikke i skrivende stund officielt accepteret nederlaget til Demokraternes Joe Biden, men selv om der muligvis er omtælling på vej i nogle af de tætteste stater, synes det ret sikkert afgjort, at Trumps tid som leder af den frie verden er forbi.

Det diskuteres naturligvis ivrigt, hvorvidt Trump var en god præsident for USA, og om han har været en god amerikansk præsident for resten af verden.

På de indre linjer fremhævede flere amerikanere og iagttagere hans økonomiske resultater – inden den amerikanske økonomi som så mange andre ramlede hovedkulds ind i coronakrisen.

Klart er det også, at der er nye grupper af vælgere i USA, der har følt sig hørt og taget alvorligt af deres præsident.

På mange andre punkter har 'The Donald' været kontroversiel – men på mindst ét punkt har han været en decideret katastrofe: hans insisteren på egne fakta, dæmonisering af eksperter med andre synspunkter end hans egne og den logisk følgende proklamering af almindelige nyhedskanaler som 'fake news'.

Det er uvist for de fleste andre end Donald Trump selv, hvorvidt han rent faktisk tror på, at 'systemet' og etablerede medier har drevet kampagne mod ham med løgne og fordrejninger.

Faktisk kan det have haft effekt af en selvopfyldende profeti, hvor det amerikanske medie CNN som eksempel længe har været en torn i øjet på Trump og også i nogen grad positioneret sig direkte mod ham. Også her er grænsen mellem fakta og holdninger under pres.

Mistroen mod medier og 'the establishment' har bredt sig – også til Danmark, hvor især coronakrisen synes at have fremmanet en gruppe mennesker, som forveksler kritisk stillingtagen til situationen og myndighedernes udmeldinger med direkte gale konspirationsteorier. Og som tror mindst lige så meget på tilfældig information fundet i nettets afkroge som på de etablerede medier.

Der kan være masser at kritisere regeringen for i forbindelse med håndteringen af coronakrisen og dens forskellige underkriser, men for en særlig gruppe af mennesker synes empidemien nærmest at være opfundet til lejligheden for at indføre en fascistisk samfundsorden.

Den nye epidemilov er en af genstandene for disse konspirationer, og mens der også her er masser at kritisere (hvilket vi da også har gjort løbende fra denne plads), er det naturligvis det rene vrøvl og vås at påstå, at den ønskes indført af regeringen alene for at udøve tvang over for danskerne.

Desværre går der en lige linje fra Donald Trumps miskreditering af fakta og etablerede medier til dagens konspirationsteoretikere, der tror på, at jorden er flad, Heunicke er fascist, vacciner er onde, eller at verden styres af en satanistisk pædofilring, og som 'researcher' og 'kæmper' på YouTube og andre sociale medier.

Ja, der var også tilhængere af konspirationsteorier før Trump, men præsidentens ageren kombineret med de sociale mediers infrastruktur til at sprede galskaben har kastet benzin på bålet.

Over weekenden førte Trump kampagne mod selve det amerikanske valgsystem og hævdede, at hvis man talte de 'lovlige' stemmer, ville han vinde klart. Masser af holdning – ingen fakta.

Grænsen mellem fakta og holdninger har Donald Trump til det sidste været med til at udviske, og den del af den afgående præsidents arv er der ingen grund til at vedkende sig.

Vi har brug for igen klart at adskille fakta fra løgn og manipulation.