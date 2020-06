Opråb til alle politikere og ikke mindst partiledere, som ikke sidder i regeringen:

Det er på tide, at I begynder at forhandle rigtig politik. Igen.

I er desværre blevet lokket ind i en blindgyde, og I har velvilligt fulgt med. I er fanget, desværre.

Jeres seneste resultater er bittesmå ændringer i sager, der burde håndteres af embedsmænd og ikke partiledere.

Der er absolut ingen grund til at juble over jeres seneste resultater.

Studenterkørsel til alle med en hue, selvfølgelig med restriktioner og anbefalinger, som ingen kan huske.

Udvidelse af forsamlingsforbud fra først 10 til 50 og senere 500 - som naturligvis ikke gælder, hvis danskerne vil demonstrere.

Den næste forhandlingsrunde gælder bryllupper. Skal de lukke klokken 24.00, eller skal de fortsætte ud på natten. Nye regler for voksne mennesker, der er volapyk.

Spørg jer selv: Var det derfor, I blev valgt? Naturligvis ikke. I blev heller ikke partiledere for at forhandle om helt konkrete indgreb i danskernes almindelige hverdagsliv. For hver gang, I som partiledere bevæger jer ned på det lavpraktiske plan og begynder at rettte komma og decimaler, bliver I en lille smule mindre.

I bliver embedsmænd, og I bliver naturligvis taknemmelige for hver lille indrømmelse, men den lille sejr fjerner jeres fokus og koncentration fra det vigtigste. Hvem vil vi være, når vi endelig har lagt dette helt bag os?

Det værste ved jeres detailstyring og vilje til at forhandle petitesser er, at I bekræfter den frygt, der stadig bor i dele af befolkningen. I vedligeholder så at sige frygten for en virus, der stort set ikke er eksisterende. Det er frygten for smitten, der giver anledning og ret til at regulere danskernes liv og holde virksomhedernes økonomi nede. Så længe der er angst for at blive smittet, er der også en god grund for regeringen til åbne Danmark i det usædvanlige sløve tempo.

I spiller med på følelsen af fare, og at det kan gå galt.

Det er helt unødvendigt. Coronavirus er her, men det er få og velkendte grupper, vi skal passe på. Der er ingen vaccine, men der er efterhånden medicin, der kan hjælpe i behandlingen.

Vi kommer aldrig igen til at opleve et samfund, der lukker ned i den grad, som vi netop har gjort i foråret 2020. Spørg bare jer selv: Når den næste influenza kommer, lukker vi så ned? Når den næste sars- eller mers-virus kommer, lukker vi så ned? Og når den næste flagermusvirus hærger, lukker vi så samfundet helt ned?

Det er utænkeligt.

Slip nu ud af regeringens favntag og frygten for coronavirus. I vil ikke blive betragtet som uansvarlige. Embedsmændene skal klare deres job. I skal blive politikere igen.

Jeres tid kommer, og her skal I sørge for være klar. For det er fremtidens samfund og danskernes vilkår, der bliver skabt i de her år, og lige nu virker det, som om I ser det forkerte sted hen. Drop corona-nutiden og se mod fremtiden.

Der bliver behov for en ny plan for erhvervslivet, der skal løfte os ud af den kæmpegæld, vi overlader til vores børn. Vi skal sikre, at det bliver muligt for unge mennesker at skabe nye virksomheder, der kan vokse sig så store, at de kan konkurrere med de etablerede selskaber på børsen. Det er vi ringe til, de seneste 25 år er der kun skabt få virksomheder, der har flere end 1.000 medarbejdere kan begå sig internationalt.

Vi skal udvikle den offentlige sektor, hvor især hjemmeplejen og skolerne leverer for ringe kvalitet til pengene. Det er ikke kun gjort med større investeringer. Der er behov for en helt ny måde at drive velfærd på. Vi er ineffektive og langt fra innovative nok, når det gælder samarbejde mellem det offentlige og det private. Der er ingen vej udenom at lave forandringer. Vi har ikke råd til andet.

Og selvfølgelig venter verdens mest ambitiøse klimaplan. Den skal også bruges til, at virksomheder i Danmark får et forspring i forhold til udlandet. Det er ikke nok, at vi når målene, hvis det ikke samtidig har skabt et nyt eksporteventyr. Netop fordi vi ønsker at gå solo og vise et godt eksempel på klimafronten, skal den også skabe arbejdspladser.

Det fremtidige arbejdsmarked bliver efter coronakrisen helt anderledes fleksibelt, og det næste bliver formentlig en firedages arbejdsuge - og sådan kan man blive ved. Listen over emner, hvor der skal udvikles rigtig politik, er alenlang, og I kender den.

Der er derfor god grund til at komme ud af blindgyden.

Tag magten tilbage - bliv politikere igen.