De må løfte armene i Holbæk, Thisted, Hjørring, Svendborg og en række andre danske provinsbyer.

Borgmestrene i 18 danske navngivne byer og deres borgere kan i de kommende fem år se frem til at få flyttet 25 uddannelser til deres by. Regeringen ønsker at flytte de unge væk fra de fire store byer og cafélivet i København, Aarhus, Aalborg og Odense.

Mere end halvdelen af lærerne, sygeplejerskerne, socialrådgiverne og pædagogerne skal fremover tage deres uddannelse i en række provinsbyer. Der skal laves jurister i Esbjerg, tandlæger i Hjørring, maskinmestre i Sønderborg og eksempelvis dansere i Holstebro.

Der bliver samtidig færre pladser på de store universiteter.

De unge skal tvinges væk fra de uddannelsesbyer, de normalt søger, og som er de mest populære.

Det er vanskeligt at styre ungdommens drifter, og det vil regeringen formentlig også opleve. I dag er der allerede mange studiepladser placeret udenfor de store byer, men det er også her, at der er flest ledige pladser. De unge vil til storbyen, når de skal uddannes, de vil være sammen med andre unge, og de vil bo sammen med andre unge. Mange andre.

Risikoen er endnu flere ledige pladser og uddannelser, der ganske enkelt bliver for dårlige. Det er afgørende for Danmarks fremtid, at vi er veluddannede med høj kvalitet.

Ungdommens veje er svære at planstyre, og det vil regeringen formentlig også erfare, når de skal evaluere deres store plan om nogle år. Men planen virker alligevel mere gennemarbejdet end tidligere regeringers planer om at skabe et 'Danmark i balance'.

Væk er de vilde forslag om et sprognævn i Bogense og et sekretariat for Økonomisk Råd i Horsens, som er alt for lette at skyde ned for kritikere. Der vil komme kritik af denne plan, som der vil komme, hver gang en regering ønsker at begrænse menneskers frihed og tvangsflytte dem til 'landet'.

Det er dog afgørende, at der kommer et opgør med den bølge af centraliseringer, der har fundet sted de seneste 30 år. Den store kommunalreform fra 2007 satte gang i en centralisering, der igen og igen tog institutioner og uddannelser væk fra de mellemstore danske byer. Siden med en politireform, der både fjernede politi og domstole. Aktuelt med de store supersygehuse, der snart står klar, og som har lukket eller beskåret de mange små sygehuse.

Den nye plan er et skridt i retning mod mere liv til de mindre byer, men det bliver afgørende, at de forstår, at en uddannelse gør det ikke alene. Opgaven må være at skabe studiemiljøer, boliger og et miljø i byen, som tiltrækker de unge.

Taberne i denne plan er de store universiteter, der nu skal flytte hver tiende af deres studerende væk. Det kunne samtidig være anledningen til at vurdere nogle af de retninger, hvor der er meget få studerende. Skal Københavns Universitet eksempelvis tilbyde uddannelse i indiansk kultur eller klassisk græsk med meget få studerende. Det må kunne koordineres og effektiviseres.

Men i dag siger borgmestrene i Holbæk,Thisted, Hjørring og Svendborg tak til Mette Frederiksen, men de er også allesammen socialdemokrater.