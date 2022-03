For 2,5 uge siden vågnede vi op til virkeliggørelsen af Vladimir Putins vanvidsmission – de russiske styrker var i gang med at invadere Ukraine.

Siden er verden forandret. Det internationale samfund samler sig efterhånden om hårdere og hårdere sanktioner, og Vestens ledere fordømmer på stribe Ruslands gerninger.

Men også i det nære kan vi mærke sympatien for Ukraine blomstre gennem mange lokale handlinger i Aalborg og resten af Nordjylland.

På den politiske scene har Aalborg Kommunes økonomiudvalg besluttet at kappe alle bånd til Rusland. Konkret vil kommunen kigge på, om den har investeringer i russiske virksomheder, ligesom den vil se på muligheden for at flage med det ukrainske flag, da kommunen er blevet opfordret til det. Desuden droppes venskabsbysamarbejdet med den russiske by Pusjkin, der blev indledt i 1971.

Kommunen har også meldt sig klar til at tage imod ukrainske flygtninge. »Jeg forestiller mig, at vi sætter os sammen med de øvrige borgmestre i Nordjylland og finder ud af, hvad vi kan stille op sammen, og hvordan vi får det løst,« sagde daværende fungerende borgmester i kommunen Helle Frederiksen (S).

På enkeltmandsniveau besluttede Venstre-politiker fra Brønderslev Martin Bech sig for at køre til den polsk-ukrainske grænse med donationer og med tilbud om at tage ukrainere med på tilbagevejen.

Men det er langtfra kun politikere, der har reageret. Også civilsamfundet i Aalborg og omegn har gjort deres.

Der har været visuelle hyldester til Ukraine flere steder i byen, og der har været arrangeret demonstrationer til fordel for den ukrainske civilbefolkning både i centrum og i Vejgaard.

En række musikere har på få dage samlet og arrangeret en koncert, hvis eneste formål er at støtte ofrene i Ukraine. Koncerten blev holdt uden betaling for entre men i stedet med en opfordring til at donere beløb, som alle vil gå til Røde Kors' humanitære indsats.

Mark Jacobsen har som privatperson startet en Facebook-gruppe, der samler diverse forskellige tiltag til fordel for Ukraine – lige fra folk, der gerne vil huse ukrainske flygtninge, bistå som tolk eller levere penge, tøj, legetøj og andet til familierne.

Og ovenstående eksempler er langtfra de eneste, hvilket viser, at mange nordjyderne rigtig gerne vil gøre en indsats for at hjælpe.

Sammenlignet med de voldsomme sanktioner og reaktioner, som bliver leveret sikkerhedspolitisk og internationalt, kan de lokale handlinger synes små og symbolske.

Men også små og symbolske gerninger er vigtige – både for den samlede opbakning og for de ukrainere, vi har i vores nærhed.

Så lad os, med de ressourcer vi hver især kan mønstre, fortsat vise vores uvilje mod den krig, som så brutalt er blevet indledt og fortsat eskaleres af Putin.