Man siger med en stor kliché, at 'virkeligheden overgår fantasien'. Selv om det utvivlsomt er rigtigt af og til, er der bestemt også eksempler på det modsatte.

For tiden spreder sig på især sociale medier en række fuldstændige vanvittige konspirationsteorier om, at verdens 'elite' er pædofile, satanistiske kannibaler, der anført af kendte navne som den tidligere amerikanske førstedame Hillary Clinton orkestrerer en gigantisk menneskehandel af børn, der pines og slås ihjel i hemmelige tunneler.

Det burde være nogenlunde sikkert at sige, at fantasien i dette tilfælde overgår virkeligheden, selv om 'medierne' i konspirationen er en del af problemet og røgsløret i miseren, hvorfor en sådan betragtning nok også automatisk vil blive dømt ude af dem, der dyrker fortællingen.

Man tillægger de observationer, der støtter ens egen teori, enorm betydning og afviser de ting, der taler imod.

Tidligt om morgenen 23. juni i år blev en 28-årige dansk-tanzanisk mand fundet dræbt ved en shelterplads i Nordskoven nær Rønne på Bornholm.

Tragedien skete kort efter drabet på den sorte mand George Floyd, der i maj mistede livet under en brutal anholdelse i Minneapolis i den amerikanske delstat Minnesota, og som skabte chokbølger verden over og gav enormt momentum til organisationen Black Lives Matter.

Hurtigt blev to brødre på henholdsvis 23 og 25 år sigtet for det bornholmske drab, og der blev med det samme spekuleret i, om der også i denne sag lå racistiske motiver bag, selv om politiet lod sive, at motivet nok var et andet, og både sagens forsvarer og dem, der kendte de implicerede, nægtede, at racisme kunne være motivet, eftersom sagens parter kendte hinanden og var venner.

Selv om sagen løbende er blevet beskrevet i pressen, bredte der sig – igen på sociale medier – en opfattelse af, at pressen forsøgte at undertrykke historien og med vilje fortie det racistiske motiv.

Gerningsstedet på Bornholm blev en slags ideologisk kampplads, hvor nogle satte Black Lives Matter-klistermærker på træerne, mens andre pillede dem ned igen.

Selveste New York Times skrev også historien om det 'racistiske drab' på Bornholm.

»Jeg synes, det ser ud, som om journalisten har en konklusion, som han gerne vil have, at researchen skal bekræfte,« udtalte chefredaktøren på Bornholms Tidende efterfølgende om den vinkel.

Også her tillagde man tilsyneladende de observationer, der støttede egen teori enorm betydning, mens man afviste det, der talte imod.

Onsdag kom det frem i retten, at der var tale om et hævnmotiv, hvilket jo er noget mere banalt. Brødrene var blevet fortalt om en formodet voldtægt af deres mor og ville give den 28-årige 'en lærestreg'. De tæskede ham, og volden gik for vidt, har den yngste bror forklaret til politiet.

Forleden beskrev vi i B.T. med tekst og en tilsendt video en episode, hvor en mindre gruppe med indvandrerbaggrund kastede æg og fremkom med trusler mod Marlene Hansen og hendes kæreste, fordi de havde bedt gruppen om at larme mindre.

Efterfølgende faldt det nogle for brystet, at vi havde beskrevet uromagernes etnicitet, for hvad havde det med sagen at gøre?

Ikke andet, end at vi beskrev, hvad der var sket.

Nogle syntes ligefrem at mene, at B.T. begik en værre brøde ved at beskrive, hvad enhver ved selvsyn kunne se på videoen, end dem, der kastede med æg og fremkom med trusler. For kunne man dog forestille sig, at B.T. også ville skrive det, hvis kriminelle havde et dansk udseende? Til det er blot at svare ja. Det sker løbende, og det er der talrige eksempler på.

Nogle gange er virkeligheden bare kedeligere end fantasien. Men det bør vi alle lære at leve med.