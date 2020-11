Husker du Komiske Ali?

Det var Mohammed Saeed al-Sahhaf, den irakiske diplomat, der under Irakkrigen i 2003 hver dag til alle internationale medier fortalte, hvor stærk den stolte irakiske hær under Saddam Hussein var. Hæren var i færd med at nedkæmpe den amerikanske, og det var blot et spørgsmål om timer, før sejren var hjemme, fortalte han hver dag.

Lige til det sidste - mens bomberne faldt - forsvarede Komiske Ali sin version af virkeligheden. Han var den eneste, der så den, men han stod stædigt fast.

Derfor blev han Komiske Ali. Alle grinede, for det var tydeligt, at det forholdt sig helt omvendt.

Danmark har fået sin egen version af Komiske Ali - navnet er Hækkerup. Justitsminister Nick Hækkerup.

Ved onsdagens forespørgselsdebat blev han kostet op på Folketingets talerstol for at hjælpe chefen, statsminister Mette Frederiksen.

Med bøjet hoved - han turde formentlig ikke se sine kolleger i folketingssalen i øjnene - læste han en indviklet tekst op.

Havde Mette Frederiksen overhovedet givet en ORDRE om, at minkene skulle aflives?

Nej, slet ikke berettede Komiske Hækkerup, for udmeldinger fra pressemøder og politiske møder kan ikke »udgøre hverken administrative retsforskrifter eller konkrete forvaltningsakter, der kan skabe rettigheder eller pligter for borgerne.«

Hækkerups oplæsning af det bestilte arbejde hos Justitsministeriets tunge jurister betyder, at det faktisk slet ikke var en ordre, der kom ud af Mette Frederiksens mund, da hun sagde 'SKAL aflives'.

Livgarden og politiet har misforstået ALT og på egen hånd draget i felten for slå en masse mink ihjel, mente Hækkerup. Idioterne i Forsvaret og politiets top havde med andre ord ikke fattet en dyt og samtidig lavet en kæmpefejltagelse ved at rykke hurtigt ud. Det var ikke en ordre, statsministeren gav.

Det var også en total misforståelse, når minkavlerne gik i gang med at slå deres mink ihjel, fordi de havde modtaget et brev, hvor der 31 gange står SKAL. Sådan skal det slet ikke forstås, ifølge Hækkerup. Minkavlerne var blot blevet opfordret til det, for der var netop ikke givet nogen ordre.

Herre Jemini og Vorherre til hest. Hvor latterligt kan det blive og hvor langt kan man synke for at redde chefens bagdel? Der er åbenbart ikke en nedre grænse.

Der er ikke en person i hele kongeriget - undtagen naturligvis Komiske Hækkerup - der ikke opfatter hele håndteringen af minksagen som en ordre til både minkavlere, politi, forsvaret og resten af befolkningen. Det blev udtrykt på pressemødet og flere dage efter - selv da det var opdaget, at det var ulovligt.

»Kan jeg redde mine mink« spurgte en minkavler Mette Frederiksen på direkte tv. »Nej«, svarede hun, de skal alle aflives.

Lad være med at spilde vores tid med det latterlige pjat og pjuskede juristeri. Der blev givet en ordre, som man for sent opdagede var ulovlig, og som man nu vil rette på. Punktum.

Nick Hækkerup, du er for seriøs og erfaren til at synke så lavt. Du ødelægger din egen troværdighed, du ydmyger uskyldige minkavlere, der har mistet deres erhverv, du sviner med vores skattekroner ved at bede jurister skrive sådan en latterlig smøre. Og ikke mindst forsøger du at smøre en fejltagelse af på andre. Det var politiet, der lavede fejl, må man forstå. Det var Forsvaret og andre embedsmænd, der fejlede, ifølge dig. Ikke regeringen og slet ikke Mette Frederiksen.

Alle troede naturligvis, at det var en ordre og derfor rykkede de ud. Der er ingen, der tror på dig - det gør du sikkert heller ikke selv - når du fastholder, at den ordre slet ikke var en ordre.

Men indtil du siger noget andet, er det Komiske Hækkerup, der taler.