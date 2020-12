Lørdag aften skete det igen. Danskerne blev oplyst om vigtige emner – gennem et opslag på et socialt medie.

Denne gang var det selveste statsminister Mette Frederiksen, der på Facebook formanede befolkningen om, at nye coronarestriktioner var på vej:

'Vi overvejer kraftigt, om der er behov for at skærpe restriktionerne endnu mere. Vi skal have bedre styr på smitten inden jul,' skrev Frederiksen i opslaget.

Sundhedsminister Magnus Heunicke benytter ofte sin profil på Twitter til at melde ud om kontakttal og andre vigtige ting, så hvis man interesserer sig for den slags, må man følge med dér.

I forbindelse med den seneste ministerrokade meldte statsministeren ud om sin egen negative coronatest og forberedte vælgerne på et nyt navn på ministerholdet gennem det sociale medie Instagram.

Det kan ikke passe, at vi skal følge med på ministrenes egne profiler, hvis vi ønsker at få disse vigtige oplysninger hurtigst muligt.

Dels er det problematisk, at man skal tilkendegive et venskab på et socialt medie, dels er det langtfra altid nogen spøg at følge med, når ministrene slår sig løs på Facebook, Instagram og andre sociale medier.

Man risikerer let at skulle padle sig gennem oceaner af klægt like-tiggeri, mens man holder udkig efter de vigtige og alvorlige beskeder, der pludselig også kan dukke op.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag er et godt eksempel, når hun skriver på Facebook:

'Kender du en sej sosu-hjælper eller -assistent, der fortjener en hilsen, så skriv navnet i feltet herunder – eller del opslaget!', 'Del gerne, eller smid et hjerte, hvis du også mener, sammenhold, fællesskab og ordentlighed omkring uenighederne er det bedste!' eller 'Smid et hjerte, hvis du også mener, at vi skal stå sammen om at beskytte de sårbare mod corona, og at tiden ikke er til politisk polemik eller at sætte spørgsmålstegn ved vores sundhedsmyndigheder – og del gerne opslaget her, så flere kan være med til at vise opbakningen'.

Mette Frederiksen kan også.

Forleden skubbede hun på usmagelig vis politiet foran sig i et Facebook-opslag, da kritikken om den ulovlige ordre om aflivning af raske mink tog til:

'Vi undgår ikke, der bliver begået fejl. Jeg vil appellere til opbakning til politiet i den her svære situation. Hvis du kender en, der er ansat i dansk politi eller har været det, kunne det være i dag, du sender en hilsen med opbakning.'

Danskerne har generelt opbakning til politiet og kritiserer ikke ordensmagten, men de politikere, der uden hjemmel i loven aktiverede styrken.

Selvfølgelig må ministre som alle andre være på Facebook, og det er også fint, at de kan kommunikere direkte til vælgerne uden filter. Men det duer ikke, at det, der er vigtigt for os alle, først meldes ud hos 'vennerne' på de sociale tjenester.

'Giv et hjerte-like til de seje nordjyder.' Nej. Giv dem mulighed for at passe deres arbejde og sikkerhed for, at deres frihedsrettigheder overholdes.

'Giv politiet et like og vis, at du støtter dem.' Nej. Giv dem ordrer, der har hjemmel i lovgivningen, og undlad at 'give dem den forståelse', at de skal udarbejde action-cards i strid med loven og udstede trusler.

'Giv Mette et hjerte-like og vis, at du støtter vores seje statsminister.'

Hellere end gerne.

Hvis den næste melding bliver, at fra nu af melder hun de vigtigste ting ud via officielle kanaler.