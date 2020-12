Mens det meste af Danmark lukker ned for at bryde smitten, er der lukket op for et unik indblik i beslutningerne, der førte til den største skandale i nyere politisk historie.

B.T. har indledt sin egen undersøgelse af, hvad der skete i ministerkontorerne, da Mogens Jensens fødevareministerium udstedte en ulovlig ordre om at slå alle mink ihjel.

Mogens Jensen måtte som bekendt tage sit gode tøj og gå og forlade ministerkontoret som den ansvarlige for hele balladen.

Han var ansvarlig, men hvis man tror, at han bestemte det hele selv, tager man fejl. Han måtte tage ansvaret, men han havde reelt ingen indflydelse på, hvordan han skulle forklare sig. Ordren kom et andet sted fra.

Det er ikke sikkert, at Jensen kunne have reddet sit ministerliv, men han fik heller ikke nogen chance. Statsministeriet besluttede sig for, at han ikke skulle reddes, og dikterede, hvordan han skulle svare offentligheden, som blev mere og mere forbløffet, som dagene gik.

Afsløringen kommer i de mail, der blev sendt mellem Fødevareministeriet og Statsministeriet, og som B.T. kunne afsløre søndag. Det er entydigt og uden mulighed for fortolkning, at statsminister Mette Frederiksens stabschef, Martin Justesen, dikterede, hvad minister Mogens Jensen skulle sige.

I øjeblikket er Folketingets partier ved at undersøge, hvordan den ulovlige ordre om at slå alle mink ihjel skal undersøges. Partierne er naturligvis enige om, at ulovlighederne skal undersøges, men helt uenige om hvordan.

Når man læser, hvordan Statsministeriet har fjernstyret fødevareministeren, er det indlysende, at undersøgelsen skal være grundig og involvere alle elementer – både skriftlige og mundtlige kilder. Det er her, vandene skilles, for regeringens støttepartier SF og Enhedslisten er tilfredse med en undersøgelse, der kun vurderer det skriftlige materiale, hvorimod alle andre partier vil have en større og mere grundig undersøgelse.

De Radikale er tungen på vægtskålen og kan slet ikke beslutte sig. Efter B.T.s afsløringer er det oplagt, at der skal en tilbundsgående undersøgelse til. Det var nemlig et brud på grundloven, der beskytter vores private ejendomsret, da regeringen satte både politiet og militæret ind for at slå et helt minkerhverv ihjel.

Det er ikke en mindre detalje, der blot kan undersøges via et advokatkontor. Alt skal endevendes, for det er udelukkende i totalitære lande, at man benytter uniformerede mænd og kvinder til at gennemføre beslutninger.

Regeringen fastholder, at det var en fejl, og en ny lov hurtigt skulle rette op på den ulovlige operation. Den er endnu ikke gennemført. En kommende ny undersøgelse skal afdække, om det reelt var en fejl og ikke en bevidst handling, da statsministeren satte grundloven ud af spil.

De nye papirer viser, at det ikke udelukkende var fødevareminister Mogens Jensens ansvar, som Mette Frederiksen ellers har henholdt sig til. I både Folketingets spørgetime og da hun efterfølgende mødte pressen, fastholdt hun, at det var fødevareministerens anliggende. Det sagde hun flere gange 10. november. Siden har hun stort set ikke kommenteret sagen.

Mail mellem Mogens Jensens kontor og Mette Frederiksens kontor viser dog helt klart, at det var statsministerens kontor, der bestemte, hvad Mogens Jensen skulle sige. Dermed var det ikke længere kun hans ansvar. Det var også Statsministeriets.

Mette Frederiksen kommenterede afsløringen af sin indflydelse på sagen med, at 'der er altid kontakt mellem ministerierne', på mandagens pressemøde og derefter ingenting. Det har været holdningen i lang tid. Der kommer ikke svar fra statsministeren.

Det er derfor nødvendigt for alle og vort demokrati, at Mette Frederiksen (og andre ministre) tvinges til at svare på relevante spørgsmål om 'minkgate' i en kommissionsundersøgelse.