Faglig direktør på Statens Serum Institut Kåre Mølbak er blevet katapulteret frem på corona-scenen og på rekordtid blevet et af krisens mest kendte ansigter.

Som talsmand for en del af den ypperste fagkundskab på området er der respekt om Mølbaks udtalelser. Nationen - og de politikere, der leder den - lytter, når han taler.

Det kan dog være en meget forvirrende øvelse. Faktisk kan man let blive helt rundtosset af at lytte til virus-generalen.

Sidst i marts kaldte Mølbak det »totalt passé« at forsøge at inddæmme smitten med test og isolering, som WHO anbefalede. Det er nu netop det, vi skal i Danmark.

Så var der Mølbaks udtalelser om, at vi skulle stile efter flokimmunitet i befolkningen, mens vi kort efter fik det modsatte at vide - nu var det alligevel ikke strategien.

I april måned bragte Berlingske et opsigtsvækkende interview med Mølbak, hvor han advarede danskerne om, at der kunne gå mindst et år, før vi kunne ophøre med at holde holde afstand og leve efter corona-retningslinjer.

En udtalelse, han senere blev savet midt over for af statsminister Mette Frederiksen, der totalt afviste Mølbaks fornemmelser for dystre forudsigelser.

6. maj leverede Mølbak et notat til de partiledere, der skulle forhandle om genåbning. Her blev risikoen for en anden bølge af corona betragtet som »betydelig«. Kun seks dage senere vurderede han, at det som »højst usandsynligt«, at der overhovedet kommer en anden bølge i Danmark.

Kåre Mølbak har også luftet rene mavefornemmelser - sidst i april uddelte han en røffel til landets unge, fordi han mente, at de opførte sig uforsvarligt. Dokumentation var der ikke rigtig noget af.

Mølbak fornemmede også, at vi muligvis ville blive ramt af »psykologiske effekter i form af mulig overoptimisme«, hvis vi oplevede åbne cafeer, og at det ville kunne kompromittere vores evne eller vilje til at overholde retningslinjer om afstand og hygiejne.

Det var en af årsagerne til, at vi ikke fik en bredere genåbning, end vi gjorde.

Alt dette tegner efterhånden et billede af Kåre Mølbak som manden, man ikke kan gribe i en sandhed, man kan regne med.

Corona er ukendt land for alle, selv for førende eksperter, så ingen kan forvente, at hverken Mølbak eller andre kan vide alt med sikkerhed. Men det gør det bare endnu vigtigere, at man i hans position udtaler sig med påpasselighed og ikke fremturer med fornemmelser.

Man kan ikke klandre Mølbak for at stille sin viden til rådighed. Men når han kommer med konkrete, bombastiske og i visse tilfælde udokumenterede udmeldinger i øst og vest, er han med til at skabe en forvirring, der i sidste ende gør landet fattigere, fordi politikere bliver overforsigtige.

Når Danmark skal genåbnes, er der brug for fakta. Ikke for flygtige forudsigelser og forskellige fornemmelser.