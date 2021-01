Danmarks Radio har fået en ny tv-stjerne, der har skabt en hel del omtale i de seneste dage: John Dillermand fra børnekanalen Ramasjangs nye serie med sammen navn.

Virakken skyldes hovedpersonens særlige fysiske anlæg; John er udstyret med »verdens længste diller, som ofte får ham ud i problemer«, som det beskrives i programomtalen.

John Dillermand kommer flyvende på sin magiske dillermand. Foto: DR / Made By Us Vis mere John Dillermand kommer flyvende på sin magiske dillermand. Foto: DR / Made By Us

Det nye påfund har fået mange danskere til at gå i rette med DR, fordi de ikke mener, at det passende indhold for programmets målgruppe: børn mellem fire og otte år.

Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt og DRs egen P3-vært Maria Jencel er blandt de offentlige personer, der også har luftet deres ubehag. Messerschmidt finder det forkasteligt, at børn skal more sig over »voksnes tissemænd« og Jencel sætter trumf på ved at kalde serien en »glorificerende fallosfortælling om en voksen pik«.

Hvorvidt man finder Ramasjangs satsning sjov, plat eller noget helt tredje er naturligvis op til den enkeltes smag og præferencer, men at forarges over John Dillermand svarer til at blive forarget over, at Anders And lusker rundt i Andebys offentlige rum uden bukser på.

Der er absolut intet ‘voksent’ over Johns diller, som i handlingen vælter vaser, holder balloner eller dirigerer trafikken, når den ruller sig ud.

Der er tale om en animationsfilm, og ‘elefanten i rummet’ er altid pakket ind i en slags magisk stribet undertøj. Hvis serien havde heddet »John med den magiske hale«, var der næppe en eneste, der havde løftet et øjenbryn.

Manden bag serien, Jacob Ley, der ud over at lægge stemme til John Dillermand også har instrueret og skrevet manuskriptet, har i et interview her i B.T. forklaret, at historien opstod som godnathistorie hjemme hos ham selv. Om tankerne bag den omdiskuterede Dillermand uddyber han:

»Jeg har brugt figuren til at distrahere og få mine børns opmærksomhed, men også til at fortælle om alt det, der er sjovt og pinligt (...) På den måde kunne jeg berette om kroppens anatomi, uden at den blev seksualiseret, og binde det op på følelser, som handlede om fascination frem for skam af en del af vores krop, som det jo er.«

Skam og kropsforskrækkelse er oplagte og helt relevante emner at tackle i børnehøjde.

Danmarks Radio har en stolt tradition for børne-tv i verdensklasse, og det er langtfra første gang, at indhold fra den kant afstedkommer ramsaltet debat. Hurra for det. Der er absolut ingen grund til, at tv skal være ligegyldigt og leverpostej, alene fordi det er til børn.

Så ro på. Det sidste, vi har brug for, er mere automatisk forargelse eller fornærmet politisk korrekthed. Så hellere noget mere John Dillermand. Længere er den ikke.