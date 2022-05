Det er velkendt, at statsminister Mette Frederiksen, der også er pressens minister, til tider har et anstrengt forhold til den danske presse.

Regeringens ministre, og altså også Mette Frederiksen, bruger i høj grad de sociale medier til at kommunikere vigtige meddelelser til danskerne.

I gamle dage brugte ministre typisk pressen til at fortælle befolkningen om udspil og ideer, mens det i dag i høj grad foregår på Facebook, Twitter, Instagram og andre sociale tjenester.

Det er problematisk, fordi det så kun er ‘vennerne’, følgerne, der får budskaberne, og også fordi det foregår uden opfølgende og kritiske spørgsmål fra journalister, der spørger på vegne af befolkningen.

Under den lange række af corona-pressemøder blev pressen holdt i kort snor med stramme rammer for både antallet af tilladte spørgsmål og restriktioner på de emner, det var tilladeligt at spørge ind til.

Listen over emner, Mette Frederiksen »ikke vil gå ind i«, og dermed ikke svarer på, når journalisterne spørger, vokser løbende, og det samme gør den hær af kommunikationsfolk og spindoktorer, der skal sørge for, at regeringen og Mette Frederiksens budskaber kommer ud på den helt rigtige måde.

Da Berlingske var på vej med en kritisk historie om Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, lød det ifølge chefredaktør Tom Jensen direkte fra Mette Frederiksen: »Jeg regner med, at I allerede er blevet politianmeldt.«

Socialdemokratiet har en lang tradition for at forsøge at sælge deres budskaber uden om pressen gennem falske journalistiske formater og iscenesatte ‘interview’, men nu er det gået helt over gevind:

Mette Frederiksen har simpelthen lanceret sin egen podcast, hvor hun inviterer gæster ind til en »ærlig snak«. Indtil videre vist mest vennerne på venstrefløjen.

I den første episode har Mette Frederiksen inviteret avisen Informations ansvarshavende chefredaktør ind for at tale om den nye sikkerhedspolitiske situation efter den russiske invasion af Ukraine og globale udfordringer generelt.

Rune Lykkeberg, der i parentes bemærket er medlem af samme bogklub som Barbara Bertelsen, er altid værd at høre på, men hvorfor han stiller op i Mette Frederiksens reklame for sig selv og Socialdemokratiet er alligevel lidt af en gåde.

Ville han på samme måde deltage i en valgvideo for Socialdemokratiet? Ville han hænge på valgplakaterne sammen med Mette Frederiksen?

Det er galskab i Omvendtslev, når det er magten, der interviewer journalisterne og ikke den anden vej rundt.

Mette Frederiksens podcast hedder ‘Statsministeren Spørger’, men det ville være langt mere passende, hvis hun ville stille op i en række podcast med kritiske spørgsmål under titlen: ‘Statsministeren Svarer’.