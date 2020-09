Sofie Lindes efterhånden ret berømte optræden ved årets 'Zulu Comedy Awards' har i dén grad genstartet MeToo-debatten herhjemme.

Fra alle sider og steder rapporterer kvinder om både fortidige og massevis af nutidige eksempler på grænseoverskridende og krænkende adfærd. Ikke mindst i mediebranchen, hvor flere end 1.600 kvinder har skrevet under på en støtteerklæring til Linde.

Det turde med andre ord stå lysende klart, at der fortsat er masser af problemer med seksuel chikane i Danmark.

Som vi har beskæftiget os med på B.T., er der bred opbakning til Linde og klar fordømmelse af den 'tv-kanon', som ifølge Lindes forklaring truede med at ødelægge hendes karriere, hvis ikke han sporenstregs fik orale ydelser. Omvendt er der noget mindre villighed til at forholde sig til udenrigsminister Jeppe Kofods gamle sag fra 2008, hvor denne som 34-årig udenrigsordfører i Socialdemokratiet havde sex med en dengang 15-årig SDU'er under et seminar på Esbjerg Højskole.

At man så mildere på sidstnævnte forhold dengang, er åbenlyst. Ekstra Bladet bad dengang flere fremtrædende kvinder forholde sig til forholdet mellem Jeppe Kofod og den 15-årige, og graden af overbærenhed var nok større, end den ville være i dag.

Under overskriften 'Stop fordømmelsen' tilkendegav flere, at de ikke ville deltage i 'den hellige forargelse'.

Den nuværende børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, var klar i mælet:

»Jeg ser intet som helst belæg for, at det her skal koste ham den mindste flig af en politisk karriere,« udtalte hun dengang.

I dag er De Radikales ligestillingsordfører, Samira Nawa, uenig. Til B.T. har hun udtalt, at Jeppe Kofod på grund af sagen fra 2008 ikke var blevet minister, hvis De Radikale havde haft noget at skulle have sagt.

Socialdemokraternes ligestillingsordfører, Lars Aslan, kalder det for 'usmageligt og uklædeligt', at Nawa stiller spørgsmålstegn ved Jeppe Kofods egnethed som Danmarks udenrigsminister, og Socialdemokraternes politiske ordfører, Jesper Petersen, er på linje med Aslan: 'Jeg synes, det er et urimeligt personangreb på udenrigsministeren. En melding, som jeg da også forstår ikke er den radikale position, men er Samira Nawas egen holdning.'

I weekeden blev Nawa imidlertid bakket op af De Radikales næstformand, Sofie Carsten Nielsen, der på Facebook blandt andet skrev: 'Samira Nava har ret. Opgøret med en rådden kultur og en 'dækken over'-kultur skal ikke kun tages i danske medier, men i alle brancher. Også i dansk politik'. Uden dog at nævne Jeppe Kofods sag.

De Radikales leder, Morten Østergaard, har endnu ikke kommenteret fejden, og statsminister Mette Frederiksen (S) har heller ikke blandet sig, men det er hun efterhånden nødt til.

Vi befinder os nemlig nu i den uholdbare situation, at udenrigsministeren er hængt til tørre mellem regeringen og et helt afgørende støtteparti. Der er krig blandt løjtnanterne, og generalerne undlader at skære igennem.

Statsministeren skylder klart og tydeligt at bakke op om sin udenrigsminister og dermed tilkendegive, at den gamle skandalesag ikke har afgørende betydning i dag, hvis det er sådan, det forholder sig.

Udenrigsministeren har brug for den afklaring – og det samme har alle vi andre.