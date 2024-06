Når danske journalister skal dække krigen mellem Hamas og Israel, følger de ofte en drejebog: Israel er skurken, og palæstinenserne er ofrene.



Den antiisraelske dækning er ikke nødvendigvis bevidst. Journalister er trænet til at se efter ofre, og palæstinenserne er jo de svage i forhold til det militært overlegne Israel.

Bevidst eller ubevidst er den antiisraelske bias et stort problem. Jødehadet er nemlig på vej tilbage.

Hvordan forklarer vi ellers, at danske unge kalder Hamas for frihedskæmpere og gladeligt råber med på Hamas’ slagord?

Hvordan forklarer vi, at de råber på en global intifada?

En del af skylden bærer medierne, der hele tiden stiller skarpt på tabet af civile menneskeliv på palæstinensisk side, imens de ukritisk videregiver tabstal fra Hamas eller bruger kilder fra ngo’er, der ligeledes er underlagt kontrol og censur fra Hamas.

Venstreorienterede journalister ser sig selv som de brune folks frelsere, men de glemmer samtidig, at det har en meget reel konsekvens for de jødiske befolkninger, når man fremstiller verdens eneste jødiske stat som en ond apartheidstat, imens Hamas' forbrydelser bliver glemt.

På amerikanske eliteuniversiteter er jødehadet til tider klar som solen. Over Harvard fløj et fly med banneret »Harvard hates jews« forbi, og en studerende fra et universitet i Miami bad om beskyttelse til de »antijødiske« studerende.



Mange af disse unge kommer fra hvide, velstillede hjem og har ikke selv en aktie i Palæstinas sag. De er ganske enkelt påvirkede af det, de ser i medierne.

Der mangler historier, der stiller skarpt på Hamas’ brutalitet, der stiller skarpt på den palæstinensiske brede opbakning til terrorangrebet og ikke mindst på de mange bortførte civile, der netop nu synes at være glemt. Uden de historier er medierne med til at dehumanisere jøder og bane vejen for jødehadet.

Astrid Johanne Høg

