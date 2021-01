I weekenden mødtes ni unge i alderen 14-16 år på boldbanen i Fensmark ved Næstved. De spillede høj musik, lige indtil politiet kom og præsenterede seks af dem for en bøde på 2.500 kroner. De tre var under 15 år og kunne derfor ikke sigtes, melder politiet i Sydsjælland.

Syv unge mødtes i p-kælderen under Rema 1000 i Odense en fredag i januar. Også her præsenterede ordensmagten de forsamlede for en bøde. De var for mange på et sted.

I nærheden af Roskilde ligger Himmelsøen, der er et yndet sted for vinterbadere. 17 voksne slog hul i isen og badede i det kolde vand. Da politiet kom, blev de alle præsenteret for en bøde. Deres tøj lå så tæt på hinanden i et shelter, at politiet fandt det bevist, at gruppen havde overtrådt forsamlingsforbuddet.

Der er ingen tvivl om, at de tre forskellige grupper fra tre forskellige steder i landet alle havde overtrådt forsamlingsforbuddet. De havde dermed alle gjort sig fortjent til en bøde på 2.500 kroner.

Men spørgsmålet er, om ikke ordensmagten burde udvise en vis form for konduite i de situationer, der opstår, når unge mennesker under de stramme restriktioner alligevel mødes. Det er næppe en stor forbrydelse, at ni helt unge mødes udendørs på en boldbane en fredag aften. Politiet kunne opløse forsamlingen og bede de unge om at gå hjem, inden de præsenterer dem for bøder i den størrelsesorden.

Måske vi allesammen skulle skrue lidt ned for vores 'indre corona-politimand'. Alle bøder blev udskrevet på baggrund af henvendelser fra andre borgere, der var forargede over de unge menneskers opførsel.

I øjeblikket bliver en række kendte, herunder Nicklas Bendtner, Kessler-familien og en stribe influencere, voldsomt kritiseret for at være rejst til Dubai. Det virker berettiget, når rejsevejledningerne anbefaler, at man holder sig væk. De mange kendte har på diverse sociale medier præsenteret og dokumenteret deres ophold med strålende billeder fra stranden, baren og hotellet.

Det virker ikke særlig gennemtænkt at udnytte det hul, at det ikke direkte er forbudt, men blot er en anbefaling, at man holder sig væk. Siden er Dubai blevet lukket for rejsende – både ind og ud af landet – og dermed er der ikke længere nogen tvivl, som kan udnyttes.

Alle borgere i Danmark bærer ofre, når det kommer til bekæmpelse af corona, og derfor skal alle deltage. Men vi andre, der ikke tog til Dubai, kan passende overveje, om vores store forargelse skyldes, at det netop var Dubai, det unge jetset tog til. Havde vores forargelse været lige så stor, hvis de eksempelvis var taget til Fensmark.

Der er en risiko for, at vi som nation udvikler os til en samling af borgere, der hele tiden er på udkig efter andre, vi kan fordømme.

Vi kan ikke have et land, hvor vi lever efter devisen: 'Hvad ikke alle har, skal ingen have.' Om lidt kommer vi til at tage stilling til, om de mennesker, der allerede har haft corona, eller som allerede er vaccineret, kan have lidt flere frihedsrettigheder end alle os andre. Kan vaccinerede gå i biografen? Kan folk, der har haft corona, gå til en frisør, der også har været smittet. Kan alle plejehjem åbne helt, nu hvor alle beboere er vaccineret to gange?

Det vil udfordre vores retfærdighedssans, men der er forskel på folk, der udgør en fare, og de folk, der ikke længere kan smitte andre.

Lad os skrue ned for vores 'indre politimand' og finde den danske tolerance frem.