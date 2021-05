»Vi vil gerne hen et sted, hvor man ikke kan se forskel på før og efter epidemien. Målet er, at vi skal helt tilbage, så man ikke kan se forskel på, før epidemien ramte.«

Det lyder som den mest naturlige og selvfølgelige observation, men når den kommer fra sundhedsminister Magnus Heunicke, er det faktisk udtryk for en stor erkendelse. Og det er formentlig første gang, han har sagt det – tydeligt.

Vi skal tilbage til et Danmark, som vi kender det FØR corona. De fleste har formentlig glemt, hvordan det liv var. De færreste har det totale overblik over, hvor omfattende restriktioner og almindelige anbefalinger har ændret vort daglige liv.

Det er anseeligt, men vi har vænnet os til the new normal.

Smittetallene er på et nyt normal omkring 1.000 danskere om dagen. Der er færre indlagte – omkring 150 om dagen. Under 20 danskere er i respirator, og der dør færre mennesker med corona.

Magnus Heuniches evige mål har i over et år været at forhindre sundhedsvæsenet i at bryde sammen. Det har det aldrig været i nærheden af, men det var det udtrykte mål.

Nu er målet altså at få os tilbage til normalen. På samme måde, som sundhedsministeren blev målt på sin håndtering af pandemiens hærgen og kampen for at holde smittetallet nede, bør han nu måles på, hvordan han lykkes med at bringe os tilbage til normalen. Hver dag.

Vi burde her på B.T. dagligt kunne registrere, hver gang en restriktion bliver ophævet eller ændret til det bedre. Det bliver desværre umuligt.

Men der bør nu udvikles en strategi for, hvornår vi er tilbage ved dagene før corona. En plan, hvor alt er lagt åbent frem og derfor så fremadrettet, at alle kan planlægge efter det.

Et trafiklys, som det ministeriet udarbejdede i efteråret 2020, hvor alle kunne se, hvornår et område blev lukket. Det var et fremragende tiltag, som dog aldrig blev brugt, da det først var introduceret.

Magnus Heunicke og andre ministre må sikre vores fri bevægelighed uden et særligt pas. Vi er alle sat på standby, hvad angår rejser, og derfor skal der sikres et internationalt system, selvfølgelig i samarbejde med alle andre lande, men arbejdet begynder nu.

Sundhedsministeren skal skrue ned for det massive testsystem og angive, hvornår det helt kan stoppe. Den massive testning er dyrt både i direkte omkostninger og for den enkelte borger. Vi bruger al for megen tid på at blive testet, fordi kravene om coronapas er omdrejningspunktet for al aktivitet.

Heunicke skal tydeligt fortælle, hvornår og under hvilke omstændigheder vort forsamlingsforbud er helt væk. Det er afgørende for et frit samfund, at vi alle kan mødes uden begrænsninger. For erhvervslivet og ikke mindst oplevelsesindustrien er det et spørgsmål om økonomisk liv og død, at de kan planlægge koncerter, forestillinger og håndboldkampe uden at skele til antal tilskuere.

Han skal droppe mundbind så hurtigt som muligt og fortælle os hvornår, som det allerede nu sker i USA. Her er de så langt med vaccinationerne blandt voksne, at Joe Biden forleden ophævede kravet om mundbind udendørs.

Heunicke skal sende alle på arbejde eller i det mindste sige, hvornår det sker. Ikke mindst de mange offentligt ansatte, der nu i 15 måneder har arbejdet hjemmefra. Der er flere hundrede tusinde danskere, der endnu ikke er tilbage på arbejdspladsen, og her meldes om stigende stressproblemer.

Nogle få ting skal – måske – ikke rulles tilbage. Her skete der faktisk et fremskridt. Hjemmearbejdspladsen lærte os, at vi må udvikle mere fleksible arbejdsmåder. Det er muligt at være effektiv hjemmefra.

Afspritning er blevet et fast element i dagligdagen og med stor succes. Det blev indført som noget af det første. Selvom adskillige rapporter nu har dokumenteret, at coronavirus ikke smitter ved overførsel på håndtag og kaffemaskiner, har spritten haft en tydelig effekt på en række andre sygdomme, eksempelvis influenza, der nærmest er udryddet.

Sundhedsminister Magnus Heunickes ord om den nye retning – tilbage til normalen – er godt nyt og bidrager til den positivitet, som politikere også skal bidrage til. Men ord er ikke nok, der skal handling til. Kom med en plan, gør den forståelig og fortæl den til alle, så vi kan se, hvornår og hvordan det meste bliver normalt. Igen.