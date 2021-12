I januar kører Aarhus Kommune en stor kampagne, der skal få os alle sammen til at lægge alkoholen på hylden i en måned efter en december med rigelige mængder alkohol for mange af os.

Konceptet hedder 'Hvid januar challenge'. Og det er da uden tvivl en god idé, at vi alle sammen drikker lidt mindre i januar, end vi har gjort i julemåneden, men er det virkelig en opgave for kommunen at lave kampagner, der skal få os til at drikke mindre én måned om året?

Det var en bedre idé, at I fokuserede på de mange, der har problemer med alkohol året rundt. De har brug for hjælp. Vi er mange, der drikker for meget i december, og så justerer vi forbruget ned resten af året, når der ikke er julefrokoster hver weekend.

Det kan vi godt finde ud af, uden kommuner laver kampagner på Facebook, i busskure og på skilte rundt om i kommunen.

Til gengæld kan de, der har alvorlige problemer med alkohol – og dem er der rigeligt af – forsøge at holde sig på måtten i januar, og ellers er der et ekstra skud dårlig samvittighed serveret af kommunen i hele måneden.

Aarhus Kommune har rigeligt med problemer, måske burde man fokusere kræfterne på sine kerneopgaver i stedet for at moralisere over, hvordan vi andre skal leve vores liv.

'Hvid januar challenge' er en halvforkølet kopi af diverse amerikanske koncepter, hvor man skal hælde en spand is ud over sig selv for at sætte fokus på ALS eller leve en måned uden sukker for at blive sundere.

Hvis man er alkoholiker, bliver man ikke fri af sit misbrug med en kampagne fra kommunen, ligesom man ikke bliver sund af at leve en måned uden sukker, hvis man er overvægtig.

Det kan i bedste fald være en kickstart, men for de fleste med rigtige problemer vil det være endnu et gok i nødden, og for os andre er det bare ligegyldigt.

Aarhus Kommune må selvfølgelig disponere over sine egne kræfter, som man vil, men det virker mest, som om man har manglet noget at lave, da man opfandt kampagnen, der skal gøre os alle fri af alkoholens lænker – i januar vel at mærke. Hvad med august efter sommerferien, eller maj efter påskefrokosterne?

Nej tak! Kommuner skal blande sig udenom, hvordan vi lever vores liv. De skal være til rådighed, når vi har brug for dem, og de skal løse deres kerneopgaver, men hvad vi gør inden for hjemmets fire vægge er en privat sag.

Lad os få vores januar – og resten af året – i fred for jeres kommunale løftede pegefingre.