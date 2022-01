Puha, det er svært at hitte rede i fortællingen om de 100.000 aalborgensiske skattekroner, som ingen i kommunen rigtig kan redegøre for.

Selv hvis man kniber øjnene sammen og virkelig koncentrerer sig, så giver de forskellige forklaringer ingen klarhed. Til gengæld er der garanti for forvirring, men lad os alligevel lige tage forløbet:

Kommunaldirektør Christian Roslev holder i april 2016 et møde, hvor flere af kommunens spidser er med, herunder borgmester Thomas Kastrup-Larsen. På mødet blev der ifølge kommunaldirektøren drøftet »de overordnede perspektiver i Aalborgs medvirken i tv-programmet 'Nybyggerne'«.

Produktionsselskabet Metronome står bag 'Nybyggerne', og ifølge Roslev var der på mødet også en repræsentant for Metronome til stede. Metronome har dog siden afvist at have deltaget i et møde med Aalborg Kommune.

I april 2017 optræder de 100.000 skattekroner så for første gang, da Aalborg Kommune betaler en faktura på 100.000 for branding i 'Nybyggerne' til ejendomsselskabet 2E. Lidt mærkeligt er det dog, at pengene først betales lang tid efter, at programmet er optaget.

Endnu mere mærkeligt bliver det, når kommunen skal forklare, hvad Aalborg har fået for pengene.

Først udtalte kommunaldirektør Christian Roslev nemlig, at kommunen gennem den nordjyske byggematador Jesper Skovsgaard og hans firma 2E havde betalt for en brandingfilm af Aalborg, som på en eller anden måde skulle indgå i programmet. En forklaring, han dog siden har ændret, fordi det viste sig, at der ingen film findes.

»Vi har så efterfølgende gravet dybere ned og kunnet konstatere, at det var en integreret del af udsendelsen. Det bliver blandt andet vist fine indflyvningsklip hen over Aalborg, som en eksponering af byen.« uddybede Roslev.

Flere byrådsmedlemmer kritiserede i starten af ugen kommunaldirektørens redegørelse for ikke at kaste lys over pengestrømmen. Her lovede Roslev dog senere på ugen at vise en mailkorrespondance, der ville opklare det. Men korrespondancen gør faktisk forvirringen større, lyder det fra konservativt byrådsmedlem Vibeke Gamst:

»Man sidder jo med tilbageholdt åndedræt og venter på de mails mellem Metronome og Aalborg Kommune -– men de gør sagen værre. Det er meget sådan praktiske ting, og som intet har med finansieringen at gøre.«

Mønstret synes at være, at der kommer en ny og anderledes forklaring, når den gamle ikke holder. Men tilbage står, at jo flere forklaringer, der kommer, jo mærkeligere bliver det.

Sagen om de 100.000 kroner har i den grad også vakt opsigt, fordi Jesper Skovsgaard få måneder senere sendte 50.000 kroner retur til Socialdemokratiets og Thomas Kastrup-Larsens lokalafdeling i Aalborg. Noget, flere eksperter har betegnet som 'påfaldende', og nogle har endda antydet returkommission.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen er for tiden sygemeldt med stress, og det har været Christian Roslev, der har stået skoleret for byrådet. Fra flere sider lyder det, at kommunaldirektøren på det seneste har været lidt kort for hovedet, og i det lys er det måske ikke verdens dårligste idé, at kommunaldirektøren nu holder ferie.

Men virkeligheden venter på den anden side, og det helt store spørgsmål er: Hvad er den ægte historie om de 100.000 kroner?