Selv de mest letsindige økonomer fik sved på panden efter torsdagens inflationstal på 4,8 procent.

Med andre ord er prisstigningerne på alt fra kød, mælk og grøntsager til benzin og mursten på deres højeste i over 30 år.

Og som om det ikke var nok, har Putins invasion af Ukraine sendt benzin-, gas- og elpriserne på himmelflugt. Eksempelvis kunne danskere, der opvarmer med naturgas, konstatere, at gaspriserne steg med 80 procent i den forgangne uge.

Som B.T. har beskrevet de seneste dage, har prischokket alvorlige konsekvenser for helt almindelige danskere. Nogle overvejer at opsige deres job, fordi kørslen dertil er for dyr med de nye benzinpriser. Andre får svært ved at sidde i deres hus, efter gas- og varmeregningen er eksploderet.

Men midt i den kritiske situation er der en nærmest larmende tavshed fra S-regeringen og finansminister Nicolai Wammen.

Ingen handling og ingen udmelding fra regeringen, selvom flere økonomer spår, at inflationen nemt kan ramme seks-syv procent inden sommerferien. Noget, som normalt er gift for økonomien og kan føre til overophedning.

Passiviteten fra finansministeren er alarmerende. Selvom bekæmpelsen af inflationen er et globalt anliggende, kan Mette Frederiksen og Nicolai Wammen ikke lukke øjnene for, at mange danske familier står i en knibe lige nu.

De fortjener i det mindste et klart svar på, om der kommer statslig nødhjælp eller ej. Og hvis ikke, hvad er S-regeringen plan så?

Finansminister Nicolai Wammen og statsminister Mette Frederiksen.

Ganske vist er der mange uvisheder lige nu. Hvornår falder der ro på i krigen mellem Rusland og Ukraine? Hvordan vil sanktionerne mod Rusland forplante sig i olie- og gaspriserne på sigt? Og hvordan reagerer de finansielle markeder på ufreden i Europa?

Indtil videre har boligejerne betalt dyrt for en inflation på speed. I torsdags gjorde Den Europæiske Centralbank klar til endnu en rentestigning for at banke inflationen ned. Og den slags betyder højere boligrenter til danskerne.

Fra flere borgerlige partier er svaret på de voldsomme prisstigninger, at der skal gennemføres varige skattelettelser. På den måde vil danskerne nemlig få flere penge mellem hænderne, lyder argumentet.

Men realiteten er, at det blot vil puste endnu mere til inflationen og øge risikoen for en overophedning.

Lige nu er der behov for målrettede hjælpepakker til de danskere, som står med håret i postkassen. Målrettede og konkrete tilskud eller afgiftslettelser.

Det er tid til, at Mette Frederiksen beviser, at hun er så økonomisk ansvarlig, som hun har pralet af igen og igen.