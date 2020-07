Som man ser ham 'futte rundt' med knæstrømper og et underfundigt smil, minder han mere om en hyggelig bedstefar end en skarp leder af en sektlignende millionorganisation.

Det er Mogens Amdi Petersen, der er på billederne, som B.T. søndag kunne vise offentligheden. Han går rundt i et mexicansk supermarked for at foretage almindelige indkøb sammen med to kvinder fra Tvinds inderkreds. Amdi Petersen er efterlyst af Interpol, for den danske stat har et seriøst mellemværende med ham. Anklagemyndigheden mener, at han som leder af Tvind via forskellige virksomhedskonstruktioner har svindlet det offentlige for mere end 100 millioner kroner.

Sagen har ligget stille i mere end 14 år, men den er ikke død. Derfor er det interessant, at Amdi Petersen stadig kan leve et liv i luksus på den anden side af jordkloden. Billederne bør forny opmærksomheden mod den udlevering, som skiftende danske regeringer har bedt den mexicanske regering om.

Foreløbig forgæves.

Tvind og dens leder lever i dag i stilhed, men har tidligere været udsat for en voldsom eksponering. Det meste af organisationens danske midler kommer fra de offentlige kasser – derfor bør sagen mod Amdi Petersen og resten af lærergruppens top også gennemføres.

Skønt de blev frifundet i byretten i 2006, bør den ankede sag gennemføres.

Tvind blev skabt i de vilde 70'ere, hvor alt skulle udfordres. Den Rejsende Højskole var begyndelsen på det imperium, der i dag er verdensomspændende stort og styres fra Mexico. Mogens Amdi Petersens drøm var at skabe samfundsforandringer ved at udfordre alt det eksisterende med mottoet 'Man kan, hvad man vil'. Det lyder helt amerikansk, men forholdende i Tvind er nærmest nordkoreanske.

Det er Amdi, der har styret organisationen i alle årene og trods sine 81 år stadig trækker i trådene. I 50 år har den særlige model, hvor lærergruppen afleverer hele deres løn til Tvinds fælles pulje mod at få de nødvendige fornødenheder, sikret, at organisationen har masser af penge til at bygge og udvikle sit virke.

Tvind har altid haft kæmpestore ambitioner, bedst udtrykt ved den kæmpemølle – verdens største på det tidspunkt i 1978 – som blev bygget ved Tvinds bygninger i Ulfborg få kilometer fra Vesterhavet. Ingen i Tvind kendte til at bygge en vindmølle. Alligevel gennemførte de projektet på ren viljestyrke og lidt hjælp fra Risø og Danmarks Tekniske Højskole. Den lange vinge blev båret ud af 300 unge mennesker – ikke noget med en kran. »Vi gør det bare,« sagde de.

Det var imponerende og er i dag anerkendt for at være den symbolske start på det danske vinde-eventyr. Tvind og Mogens Amdi Petersen var visionære i 70'erne – og revolutionære.

Tvind ekspanderede siden deres revolutionære aktiviteter til særligt Afrika og Asien for at hjælpe dem med at skabe et bedre samfund. Ingen kan i dag gennemskue, hvor stor organisationen er, og hvor succesfuld den er. Men som man vil kunne læse de kommende dage i B.T., er den i stand til at bygge et luksuriøst hovedkvarter i den mexicanske ørken. Byggeriet er vurderet til at koste 90 millioner kroner og har alt, hvad et større luksushotel normalt byder på. Alt er pakket ind i pigtråd og vagter.

Tvind er i dag et lukket land modsat de glade dage i 70'erne. Ingen kommer ind i hovedkvarteret TG (Teachers Group) Pacifico i Mexico. Derfor er billederne af Mogens Amdi Petersen unikke og åbner sagen mod ham og Tvinds ledelse endnu en gang.

Kom hjem, Amdi.

Lav en aftale med anklagemyndigheden om at blive i Danmark. Du behøver ikke at blive fængslet. Få sagen overstået.

Ingen er over loven – heller ikke Tvind.