Vaccinerne, der skal hjælpe os ud af coronakrisen, er naturligvis eftertragtede.

Mange går og drømmer om de to små stik, der kan bringe os tilbage til normaliteten og stække angsten for at blive syg med covid-19.

På grund af knaphed i leverancerne har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en detaljeret plan for udrulningen af vaccinerne, der tager udgangspunkt i, at de første, der skal have stikket, er de svage og gamle. Siden kommer turen til det frontpersonale i sundhedsvæsenet, der har omgang med patienter og derfor er i større risiko for både selv at blive smittet og sprede smitte.

I faldende orden i forhold til risiko kommer alle efter planen til inden sommerferien.

Alligevel har der allerede været flere eksempler på læger og højtstående ledere i sundhedsvæsenet, der har snydt sig selv og deres nærmeste foran i vaccinekøen.

I et tilfælde under en vaccination på et plejehjem i Grindsted var der ikke doser nok til alle de gamle, fordi den læge, der skulle foretage vaccinationerne, først vaccinerede sig selv og det medfølgende personale. En sekretær blev ovenikøbet ringet ind for også at få et stik.

I Region Syddanmark har læger efter vaccinering på et plejecenter taget vacciner med hjem til egen praksis og vaccineret sig selv og flere ansatte.

Med forklaringen »Hvis ikke jeg som leder skulle vaccineres, ville det svare til at gå i krig uden generaler,« har sågar konstitueret direktør på Herlev og Gentofte Hospital Steen Werner Hansen, der også er formand for Medicinrådet, givet sig selv en forlomme i vaccinekøen, så han kom til før mere trængende.

B.T. kan også fortælle, at ansatte på afdelingen for diabetesforskning på Herlev og Gentofte Hospital stik mod retningslinjerne og vaccineplanen blev vaccineret som nogle af de første.

Det er ikke kønt at se nogen springe uberettiget over i nogen som helst kø, men når det gælder vaccinekøen, er det endnu mere uskønt. Og bedre bliver det bestemt ikke af, at eksemplerne hidrører fra den gruppe, som vi i særlig grad fæster lid til og har brug for til at få os ud af den igangværende sundhedskrise – læger og andet sundhedspersonale.

Sidste forår tog det ikke længe for Folketinget at vedtage en hastelov, der skærpede straffen for såkaldt coronarelateret kriminalitet som for eksempel at stjæle håndsprit i supermarkedet eller snyde med de økonomiske hjælpepakker.

I det lys virker det underligt, at straffen for at snyde sig selv foran i vaccinekøen ikke er værre end indskærpelser og løftede pegefingre.