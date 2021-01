Vaccinerne med covid-19 er vores lys for enden af tunnelen og vores vej tilbage mod normaliteten.

De skal tage os ud af hjemmeskolen, ind i biografen og ud i verden igen.

Lige nu er her koldt og gråt, restriktionerne slider på os, og vi ved ikke rigtig, hvornår det hele for alvor vender.

Tirsdag var kendsgerningen, at 174.317 borgere – svarende til 3 procent af befolkningen – har modtaget første stik, mens 2.844 har modtaget begge og dermed er færdigvaccinerede.

Når vaccinerne efterhånden er det eneste, vi rigtig har at knytte håb til, er det ekstremt vigtigt, at der også er troværdighed omkring udrulningen af dem.

De fleste af os lever i forventning om, at alle danskere er vaccineret inden skolernes sommerferie. Det skyldes Sundhedsstyrelsens udmeldte prognose, hvor det blev vurderet, at alle borgere i Danmark, der ønsker vaccinen, har modtaget begge stik senest 27. juni.

Prognosen er lavet med det forbehold, at man ikke er sikker på, hvor mange doser Danmark vil modtage hver måned fra april og frem.

Men allerede nu giver meldinger om færre vacciner anledning til nervøsitet og undren.

Ifølge leveringsplanen fra Pfizer skulle Danmark i denne uge have modtaget 59.475 doser af den eftertragtede covid-19-vaccine, men Statens Serum Institut har allerede bekendtgjort, at det ikke ikke bliver tilfældet, og at det altså går langsommere med at få vaccine til Danmark end først antaget.

Endnu er der ikke oplyst præcise forventninger, men i et tjek foretaget af B.T. oplyser flere regioner, at de har fået besked om, at de ikke kan forvente at modtage mere end halvdelen af det oprindelige antal doser.

Det betyder, at man flere steder lukker ned for bookingsystemet, så man ikke kan booke tid til vaccination, selvom man har fået besked om det i sin e-boks.

I nogle regioner er man i tvivl om, hvordan de knappe mængder af ny vaccine påvirker prioriteringen for nuværende. Konkret er der således tvivl om, hvorvidt man kan påbegynde vaccinationer af nye borgere, eller om de vacciner, man trods alt råder over, skal forbeholdes dem, der allerede har fået første stik.

Det giver en giftig usikkerhed.

Der er endnu ikke belæg for kritik af myndighedernes arbejde med at skaffe vaccinen hjem eller foretage de rette valg i prioriteringerne, selvom tålmodigheden naturligvis er udfordret, når der er knaphed i leverancerne.

Men der er grund til at opfordre myndighederne til at opprioritere kommunikationsindsatsen betragteligt, når det kommer til vacciner.

Hvad betyder det, når der kommer færre vacciner end forventet? Kan vi indhente det tabte, eller må vi indstille os på, at normaliteten har længere udsigter? Forhåbentlig er det blot slør og bump på vejen, men det vil være betryggende at blive forsikret om det, og befolkningens behov for svar kan næppe overvurderes.

Uanset om der er godt eller dårligt nyt, må vi have klar besked.