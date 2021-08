Det er rekordernes tid.

De olympiske lege har netop uddelt den sidste guldmedalje og slukket flammen. De succesrige danske atleter er vendt hjem til en hyldest, som statsministeren naturligvis deltager i.

Samtidig med de mange medaljer og rekorder i Tokyo satte Danmark rekorder andre steder.

Denne gang i det virkelige liv.

Et kæmpe boost af ledige stillinger i juli og Jobindex fortæller, at der er næsten 32.000 annoncer med ledige job på nettet. En ny rekord, som man endda venter bliver slået i august.

Det er en spændende og god rekord.

Antallet af ansatte i det offentlige satte i maj rekord. Ikke siden finanskrisen for 11 år siden har der været så mange job i stat, regioner og kommuner. Helt nøjagtigt 860.415 danskere får deres løn fra de offentlige kasser ifølge Danmarks Statistik.

Det er en kedelig rekord.

Ikke for de mange mennesker, der er blevet ansat – hele 24.300 danskere bare de seneste to år – men for os allesammen og ikke mindst for Alex Pedersen, der ejer restaurant Oksen i Horsens.

Han driver en restaurant, der under coronaen først var ramt på manglende salg, og nu er han ramt af, at han ikke kan finde nye medarbejdere. De søger ganske enkelt ikke hans ledige stillinger.

Hele samfundet er på vej til at vågne, og de fleste virksomheder har sat gang i projekter, der blev stoppet under covid-19, men de mangler arbejdskraft. Flere eksperter spår, at vores økonomiske fremgang er truet af denne udvikling.

Det ville være en katastrofe for vores alle sammens økonomi, hvis Alex Pedersen og alle andre private virksomheder ikke kan få ansatte, fordi de netop er blevet hentet ind i det offentlige. For vores alle sammens husholdningsøkonomi er det en skidt udvikling. Vores velfærd – og de mange nye offentlige ansatte – betales af de private virksomheder.

Forklaringen fra de mange offentlige arbejdsgivere lyder på, at de har ansat mange nye podere, der udfører pcr-test. Men det kan ikke være hele forklaringen, for der er ikke ansat knap 25.000 podere i de seneste to år.

Pernille Vermund fra Nye Borgerlige har i weekenden præsenteret et nyt økonomisk program, og det er et frontalangreb på den offentlige sektor, der skal barberes ned med 100.000 medarbejdere. Det lyder umiddelbart vildt og urealistisk. Men intentionen og signalet om, at det offentlige ikke er helligt land, er helt rigtig og nødvendig.

De mange nye offentlige ansættelser viser, at det er nødvendigt med en ny og hårdere tilgang til nye job i det offentlige. De skal hellere tage job i det private, så virksomhederne kan få hjulene til at rulle. De 25.000 nye ansatte podere må snarest opsiges, for lige om lidt forsvinder der endnu flere mennesker fra det, vi kalder for arbejdsstyrken. Foreløbig har omkring 8.000 mennesker søgt om den såkaldte 'Arne-pension', og det vil kun gøre det vanskeligere for de private virksomheder at fylde deres ledige stillinger op.

Det er nødvendigt, at det offentlige skruer ned for nye ansættelser. Det er nødvendigt, at det offentlige begynder et reformprogram, der øger både kvalitet og produktivitet. Og så skal de offentlige arbejdsgivere tvinges til at udlicitere flere opgaver som eksempelvis under corona. Her var det succesfulde private aktører, der foretog lyntest.

Men først og fremmest skal der sikres nye medarbejdere til Alex Pedersen i Horsens, og alle andre danske virksomheder har brug for arbejdskraften, ellers går de – og vi – i stå.