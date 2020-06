Det er en åbenmundet og ærlig landstræner, der allerede, inden landsholdet overhovedet har spillet en kamp, har bragt sig selv ind i de store overskrifter.

Kasper Hjulmand mener, at spilreklamer for betting bør forbydes. Det er der mange andre, der mener, så synspunktet er ikke specielt kontroversielt. Men når arbejdsgiveren hedder DBU, som har Danske Spil og dermed Oddset som storsponsor, ER det kontroversielt. Hjulmand undsiger en hel branche og dermed også et firma, der via sine mange sponsorpenge, er med til at finansiere både Hjulmands løn og landsholdets vilkår.

Det er vildt og ikke set før.

Det er også befriende og modigt, at landstræneren tør have en mening om andet end 4-4-2, og 2-0 er den sværeste føring.

Spilbranchen rummer mange udfordringer og faldgruber, som for ofte skaber både afhængighed og økonomiske katastrofer. Også for mange fodboldspillere.

Hjulmand har mødt dem gennem sine mange år i fodboldens elitelag. Efter eget udsagn kender han 'utallige spillere', der ikke har haft kontrol over deres spilletrang og derfor i dag ikke har flere penge eller lever med med en afhængighed, der plager dem gennem hele livet.

'Det skal vi som branche ikke være med til at opfordre til, og børn skal helst ikke møde det,' er hans synspunkt.

Der skal nok være en del, der fik kaffen galt i halsen, da de hørte interviewet på Radio4 eller læste samtlige danske mediers nyhedssider. For Kasper Hjulmand, der grundlæggende er ansat til at skaffe sportslig succes til landsholdet, bevægede sig pludselig ind på både sportsdirektøren, Peter Møllers og den kommercielle direktørs område. Der er dem, der vil råbe højt og forlange, at landstræneren passer sig selv.

Men der blæser etiske vinde henover den globale sportsverden. Du skal engagere dig, og du skal vise, at du har politisk mod. Amerikanske, europæiske og danske sportsfolk knæler i øjeblikket i solidaritet med NFL-spilleren, Colin Kaepernick, i kampen mod racisme. De knæler for at vise, at de også har en holdning, men det er en tavs og omkostningsfri markering.

Kasper Hjulmand har taget det et niveau videre, og det skal han have tak for. Måske andre fodboldspillere nu vil begynde at vise engagement i det samfund, der omgiver dem og udtrykke skarpere holdninger. De kunne for eksempel se mod Marcus Rashford, den unge stjernespiller fra Manchester United, der næsten ene mand bekæmpede den britiske regerings forslag om at lukke for skolemad i sommerferien. Rashford var selv som dreng afhængig af den ordning og ved, hvad den betyder. Han benyttede sin stjernestatus, sagde højlydt fra og fik ændret regeringens holdning.

Så langt kommer Hjulmand ikke i denne omgang, men han har modigt brugt sin nye position til at vise, hvad fodbold også bør kunne.

B.T. er ikke tilhænger af et forbud mod spilreklamer, men vi er tilhængere af, at sportsfolk som Kasper Hjulmand udtrykker deres holdninger klart og tydeligt om aktuelle samfundsproblemer. Vi forventer naturligvis også, at han er villig til at gå ned i løn, hvis Danske Spil nu dropper sit millionsponsorat med DBU.

Briterne kalder det 'to put your money where your mouth is'

På dansk kaldes det konsekvens.