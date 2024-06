Det færøske medlem af Folketinget Sjúrður Skaales tale ved Folketingets afslutningsdebat om krigen i Gaza er en af de absolut bedste, jeg endnu har hørt.



Det, som gjorde talen så god, var, at Skaale formåede at sætte krigen i perspektiv. Han formåede at skære ind til kernen.

Krigen handler i sin essens ikke om territorium. Grundlæggende handler den om islamismens mørke mod vestlige værdier.

Det er en proxykrig mellem mørkemændene i Teheran og Vestens demokratiske forpost i Mellemøsten: Israel.

Sjúrður Skaale forstår, at den krig må Israel, og dermed Vesten, ikke tabe. Israels kamp er også vores kamp.

Skaale fortæller, at hans største frygt er, at Sinwa - Hamas’ leder og hovedarkitekten bag terrorangrebet den 7. Oktober - kommer ud af sin tunnel og erklærer sejr.

Hamas er Israel militært underlegen. Hamas har ingen chance for at vinde en konventionel krig mod Israel.

Derfor fører Hamas krig på en måde, hvor målet er, at det internationale samfund presser Israel til at stoppe. Det gør Hamas ved at gemme sig bag civile og operere fra hospitaler, moskeer, skoler, kirker og boligblokke.

Hamas fører krig på en måde, hvor civile tab er uundgåelige. Alene det faktum, at Hamas har brugt milliarder af dollars på at bygge hundrede af kilometer af tunneler til militær brug, men ikke en cent på beskyttelsesrum til børn og kvinder, siger alt.

Civile tab er frygtelige. Men det er ikke noget nyt. En halv million civile døde i Irakkrigen, som Danmark som bekendt også deltog i.

Når det internationale samfund beder Israel om at stoppe krigen, så er der altså tale om et gigantisk hykleri - men endnu værre, så er Vesten ved at gå direkte i Hamas’ fælde.

Hvis Hamas får held med sin strategi og Vesten presser Israel til at stoppe før Hamas er nedkæmpet, så har Hamas - og dermed islamismen - fundet opskriften til at besejre Vesten militært: Før krig i modstrid med alle krigens regler, slagt civile, kidnap civile, voldtag civile og når der bliver svaret igen, så gem dig - bag civile.

Vesten bliver aldrig militært besejret ved, at Vestens fjender fører krig efter vores regler. Vesten bliver besejret ved, at Vestens fjender finder en måde at bruge vores regler mod os selv.

Det er det, Hamas har gjort, men det må de ikke lykkes med.

Israel skal gøre, hvad de kan for at forhindre civile tab. Det gør Israel også. På trods af Hamas’ strategi, så er der ikke døde flere civile i denne krig pr. elimineret fjende end i andre bykrige.

Men Hamas har trods deres næsten ufattelige forbrydelser den 7. oktober formået at sætte Israel under enormt politisk pres.

Det pres skal vi stå i mod. Israel fortjener vores opbakning. Konsekvenser ved, at Hamas vinder er uoverstigelige. Det vil give islamister over hele verden blod på tanden og uvægerligt fører til mere terror og mere død på sigt.

Joachim B. Olsen

