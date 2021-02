Da Anders Kirk Johansen kørte sin Suzuki Jimny ud på isen, forventede han, at isen kunne bære.

Det kunne den ikke. Slet ikke.

Bilens baghjul brød først gennem isen. Senere sank den, alt imens ejeren filmede det og pulsede på sin cigar.

Anders Kirk Johansen er en del af Lego-dynastiet og dermed rig. Han er også usædvanlig efter dansk målestok, for han har ikke noget problem med at vise, at han er rig. Han ejer 120 biler og et stort gods. Han praler ikke, men han skjuler det heller ikke. I Danmark lever de meget rige helst skjult. De ved, at den, der lever stille, lever bedst.

Han har formentlig ikke forventet, at den glade aften med kendte gæster som Remee skulle udvikle sig til en offentlig diskussion om sunde værdier og arveafgift mellem Socialdemokratiet og de borgerlige partier.

Regeringens værdikriger nummer et, Rasmus Stoklund, var hurtigt ude med et forarget opslag på Facebook, hvor han med en legoklods i hånden priste sig lykkelig over, at arveafgiften blev hævet for et år siden. Underforstået at Anders Kirk Johansen og de andre rige betaler for lidt i skat. De skal heller ikke rende rundt og vise så lidt respekt for den værdi, en bil repræsenterer. Når de ikke selv kan finde ud af at opføre sig anstændigt, er det bedre, at skatten hæves, så deres penge kan benyttes på en anden og bedre måde.

Stoklund, der normalt tager alle tærsk, når socialdemokraternes nye udlændingepolitik skal forklares, er naturligvis blevet provokeret af den rige bilejers kommentar: »Det var godt, at jeg ikke kørte ud på isen i min Rolls-Royce.«

Det er også en kæk kommentar, der er dømt til at pirre den iboende jantelov. Stoklund bed på.

Naturligvis taler han til sine partifæller, vælgere og andre, der har svært ved at se rige danskere uden samtidig at se en skattegris, der skal slagtes. Fakta er bare, at de fleste rige betaler en betydelig skat. Den rigeste ene procent – og Kirk Johansen er blandt dem – betaler 10 procent af alle landets samlede personskatter. Beløbet er steget støt de seneste 10 år. Selvfølgelig er det skørt at køre en bil gennem isen, men det er Anders Kirk Johansens egen bil, og han må for den sags skyld køre den i havnen, hvis han selv kan få den op igen.

Rige og fattige, mænd og kvinder, socialdemokrater eller borgerlige må bruge deres penge, som de har lyst til, så længe de ikke bryder loven. Det skal ingen politikere blande sig i. Det er mere problematisk, at socialdemokraternes ordfører vil benytte en overmodig leg på isen til indirekte at true med højere afgifter til de rige familier.

Arveafgiften har været en omdiskuteret skat de seneste år, hvor seriøse analyser har påvist store økonomiske fordele ved at sænke den. Det er ikke regeringens politik, og det er ganske fair, at den vil en anden retning.

Men at bruge Kirk Johansens Suzuki Jimny og en glad aften til at true med skattestigninger er politisk tyndere end den is, der ikke kunne bære firehjulstrækkeren.