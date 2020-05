Der er komplet og total radiotavshed fra den danske del af Instagram og Facebook.

B.T. har gennem flere dage forsøgt at få cheferne, og dermed de ansvarlige, til at forholde sig til, at videoer, hvor unge bliver ydmyget og tævet, har ligget frit fremme på Instagram i månedsvis.

Et slattent autosvar – ikke engang fra Instagram selv, men fra et kommunikationsbureau – er, hvad det er blevet til.

Det er for slapt og uansvarligt af Pia Tandrup, der er chef for Danmark, Martin Ruby, chef for Norden, og Nicola Mendelsohn, chef for hele Europa. De burde som ansvarlige voksne mennesker tage ansvaret på sig og sørge for, at unge mennesker ikke skal tvinges til at sige f.eks. (og undskyld sprogbrugen): 'Jeg er et pikfjæs' eller 'min mor er en luder'.

De unge mennesker på Instagram-videoerne er tydeligt skræmte, når de bliver truet, og de er åbenlyst i fare, når de bliver sparket eller slået. Men det er virkeligheden.

Kære Pia, Martin og Nicola. Forsøg at sætte jer i forældrenes sted og forestil jer, at det er jeres egne børn, der bliver udsat for dette, som hånligt kaldes 'happy slapping'. Det er ikke for meget forlangt, at erhvervsfolk kan sætte sig i andres sted. Det er kun rimeligt, at I, der formentlig får en høj hyre, bruger jeres indflydelse på noget fornuftigt og nyttigt.

De danske politikere, der har set videoerne, er alle rystede i alvorlig grad. Det er også vanskeligt at se virkeligheden på Instagram, fordi det er uskyldige, der bliver udstillet og tævet. Det er svært at ryste billederne af sig.

Man må gå ud fra, at ledelsen hos Instagram Danmark slet ikke har set indholdet på deres egen platform. Det er normal praksis hos cheferne på de sociale medier at lukke øjnene og frasige sig ansvaret. Som regel bliver det pakket ind i forvrøvlet snak om ytringsfrihed, hvor alle skal have ret til at komme til orde.

De danske politikere vil gerne gøre noget ved problemet, men de ved reelt ikke, hvad de skal gøre.

Men hjælpen er måske på vej – og hold nu fast – fra selveste Donald Trump.

Den forkætrede og i Danmark særdeles foragtede amerikanske præsident har truet med at stramme reglerne for de sociale medier i USA.

Det er Twitter, Donald Trump i særlig grad har set sig sur på. Det sociale medie har tilladt sig at tilføje et faktatjek-mærke på enkelte af Trumps tweets.

Trump styrer sin egen kommunikation via sine mange udfald på Twitter, og senest har han harceleret over muligheden for at brevstemme i USA. Trump mener, at det vil føre til valgsnyd, men det er der ingen dokumentation for, og Twitter har derfor gjort opmærksom på dette via et lille mærke på præsidentens personlige tweets.

Nu truer den amerikanske præsident med at fratage de sociale medier deres beskyttelse via den såkaldte 'Section 230'. Den giver Facebook, Twitter, Instagram og andre sociale medier muligheden for at fraskrive sig ansvaret for de mange udgivelser, der hver dag bliver lagt op.

Endnu har præsidenten ikke meldt sit indgreb konkret ud, men en fjernelse af 'Section 230' vil gøre de sociale medier til udgivere, og dermed bliver de juridisk ansvarlige for de mange ulovligheder, der florerer på nettet med deres hjælp. Instagram og Twitter bliver nu sidestillet med andre udgivere i verden – som bl.a. Berlingske Media – der ikke kan tillade sig at være ligeglade med, hvad de udgiver. Slet ikke, hvis det er ulovligt.

Instagram og Facebooks ejer, Mark Zuckerberg, har da også allerede været ude at advare mod Trumps varslede indgreb.

Donald Trump er ingen frelsende engel, han gør det for sin egen skyld. Men lige netop denne handling kan være en hjælpende hånd til både danske politikere og de unge mennesker, der dagligt bliver forulempet.

Det ville klæde Instagrams chefer i Danmark at komme ud af busken og forklare sig – inden det bliver for sent.