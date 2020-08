Det er imponerende, hvor gode hovedparten af danskerne er og gennem hele året har været til at efterleve myndighedernes retningslinjer for corona.

Der er selvfølgelig en rebel hist og en genstridig kværulant her, men det store flertal har klart vist sig at rette ind og følge reglerne. Man gør det, der skal til for at komme coronaepidemien til livs.

De fleste er tilsyneladende villige til at bringe ganske store ofre, når man bare kan se meningen med, hvorfor man skal gøre det. Samfundssind kalder vi det, og det kan vi være stolte over.

Spørgsmålet er, om man kan blive ved med at se denne mening, når restriktioner og antallet af smittede tilsyneladende går i hver sin retning.

I taxi og offentlig transport ifører vi os nu stærkt generende mundbind med ringe dokumenteret effekt på udbredelsen af coronasmitte.

Onsdag blev antallet af nye smittede i Danmark opgjort til 57 – på baggrund af 21.528 test. 0,26 procent af de testede var altså positive for corona. Antallet af indlagte på landsplan faldt med to til i alt 19. Nul flere blev indlagt på intensiv. Nul flere døde ‘med corona’, som det hedder, fordi det er sjældent, at coronavirus alene forklarer dødsårsagen. Ofte er der følgesygdomme eller andre helbredsproblemer, når vi mister danskere, der er positive med coronavirus.

Der er ikke nogen tvivl om, at coronaepidemien er alvorlig, og at man efter bedste evne skal forsøge at undgå smitte. Bag hver af de ind til videre 632 dødsfald gemmer sig en skæbne.

Men det gør der også bag masser af andre mennesker på grund af afledte effekter af vores forsøg på at begrænse udbredelsen af smitte.

På verdensplan kan restriktionerne ende med at koste flere børn livet end det samlede antal coronadødsfald.

Et nyt studie viser, at langt flere små børn og fødende kvinder vil miste livet på grund af corona-restriktioner og manglende lægehjælp på grund af pandemien.

»Det er i fuld gang lige nu. Børn dør lige nu i højere grad end før,« siger Nanne Maaløe, der er postdoc på Afdeling for Global Sundhed på Københavns Universitet.

Herhjemme har Socialstyrelsen beskrevet, hvordan mange udsatte børn og familier har lidt under nedlukningen af skolerne, der har forstærket de problemer, de allerede oplevede.

»Nogle børn kan for eksempel have oplevet et forhøjet konfliktniveau, vold eller andre overgreb mod sig selv eller familiemedlemmer,« lyder det.

På et tidspunkt skal der også for alvor betales menneskelige regninger for den skade, corona har forvoldt på vores samfundsøkonomi med nedlukninger af erhverv og generel usikkerhed på fremtiden.

På flere områder er kuren mod corona tilsyneladende ved at blive værre end selve sygdommen.

Det er vigtigt, at vores udfordringer med corona og de restriktioner, vi udsættes for, går hånd i hånd. Hvis der bliver for stor forskel på de to ting, gambler politikerne og myndighederne med danskernes samfundssind.

Og det er et alt for stort offer at bringe.