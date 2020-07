»Jeg har (...) spurgt mig selv og andre, om vi tror, vi kommer til at begå fejl. Svaret er ja. Kommer jeg til at begå fejl? Svaret er givet også ja.«

Sådan indledte Mette Frederiksen sit pressemøde 17. marts, hvor hun en uge efter den store nedlukning lancerede en ny bølge af initiativer, der havde til formål at begrænse udbredelsen af corona: forsamlinger på maksimalt 10 personer, retningslinjer med sprit og afstand i butikker og nedlukning af alle indendørs sports- og idrætsfaciliteter.

Mette Frederiksen spillede dengang som mange andre gange ud med en tillidsskabende sårbarhed og tilsyneladende ærlighed, som imponerer de fleste og er stærkt medvirkende til at give hende og Socialdemokratiet en voldsom og markant opbakning.

Det er ikke hverdagskost at høre en politiker sige åbent, at vedkommende kommer til at begå fejl.

Det er sådan set logisk nok, for hvem kan manøvrere et land gennem en pandemi og orkestrere både ned- og oplukning af et helt land uden at begå fejl?

Danmark står i en gunstig situation på dette tidspunkt i coronakrisen. Mange ting er nemlig blevet håndteret ganske fortræffeligt af Mette Frederiksen og regeringen – ikke mindst den hurtige og håndfaste nedlukning af landet, som de fleste også roser.

Når det kommer til den mere nølende genåbning, har flere kritikere meldt sig på banen.

Nogle har kritiseret slingrekursen i strategien for testning og smitteopsporing, andre har kritiseret manglende logik i retningslinjer fra myndighederne, og andre igen har kritiseret hjælpe- og sommerpakkerne, der skal forsøge at genstarte landet økonomisk. Er det for meget, for lidt, for hurtigt, for sent?

Men hvor ligger fejlene, hvis man spørger Mette Frederiksen?

Det var tilsyneladende ikke en fejl at lave kryptiske regler om midnatslukning af store fester som bryllupper, selv om de blev fejet af banen, få dage efter de blev indført.

Det var ikke en fejl at indføre begrænsninger på rejser helt frem til 31. august – naturligvis med den konsekvens, at rejsebranchen skippede hele sommerens program – for nu at give mulighed for rejser langt tidligere.

Ikke alle er enige om, hvor fejlene i Danmarks håndtering af coronaepidemien ligger, men de fleste mener nok at kunne finde eksempler – præcis som Mette Frederiksen 'lovede' på forhånd på pressemødet 17. marts.

De eneste, der tilsyneladende ikke kan få øje på nogen fejl, er regeringen selv.

Ærligheden og sårbarheden på overfladen ligner lukkethed og magtfuldkommenhed i virkeligheden.